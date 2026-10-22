Kahramanmaraş'ta 2 kişinin öldüğü davada heyet değişikliği nedeniyle karar çıkmadı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 2 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık A.D.B. ile tutuksuz sanıklar R.K. ve A.K. ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, heyet değişikliği nedeniyle bu celsede karar verilmeyeceğini bildirdi. Taraf avukatları da bu sebeple savunma yapmadı.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut durumlarının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Göllühüyük Mahallesi kırsalında, 8 Haziran 2024'te iş insanı A.D.B. ile M.G. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada, M.G. ile olay yerinde bulunan E.T. silahla yaralanmış, hastaneye kaldırılan yaralılardan E.T. aynı gün ölmüş, M.G. de 36 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Olayın ardından kaçan A.D.B, 1 Mart 2026'da İstanbul'da polis ekiplerince yakalanarak tutuklanmıştı.