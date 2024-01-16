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Kahramanmaraş'ta 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Kahramanmaraş'ta yapılan 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin 2023 yılı dönemi değerlendirildi. Vali Mükerrem Ünlüer, depremlerin izlerinin silinmesi ve kurumların koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini belirterek, 2024 yılında devlet yatırımlarının yaklaşık yüzde 40'ının bölgeye yapılmasının planlandığını söyledi.

Kahramanmaraş\'ta 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi
16.01.2024 - 18:57,
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Kahramanmaraş'ta 2024 İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Onikişubat Belediyesi Konferans Salonunda Vali Mükerrem Ünlüer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, kamu kurum ve kuruluşlar ile belediyelerin 2023 yılı dönemi değerlendirildi.

Kahramanmaraş'ın 6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü olduğunu hatırlatan Ünlüer, yeni yılda yapılacak devlet yatırımlarının yaklaşık yüzde 40'ının bölgeye yapılmasının planlandığını söyledi.

Depremlerin izlerinin silinmesi ve kurumların koordinasyon içerisinde çalışması gerektiğini aktaran Ünlüer, şunları kaydetti:

"2023 yılı üzücü olayların ve asrın felaketinin yaşandığı bir yıl oldu. Kahramanmaraş ve çevresindeki birçok ilimizi doğrudan etkileyen depremlerden kaynaklı sorunlarla mücadelemiz devam ediyor. 2024 yılı ilimiz adına belki de kalkınmanın en yüksek olacağı bir yıl olacak. Bu kapsamda 2024 yılı devlet yatırımlarının yaklaşık yüzde 40'ının bölgemize yapılması planlanıyor. Kurumlarımızın bu gayretli çalışmaları sonucunda yıl sonuna doğru inşallah vatandaşlarımızın durumu başlangıca göre çok daha iyi noktada olacağına inanıyorum."

Toplantıya, vali yardımcıları, kaymakamlar ile kurum müdürleri katıldı.

Kaynak: AA
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