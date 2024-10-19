(ANKARA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan verilen bilgiye göre, saat 14.41'de merkez üssü Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi olan 4,4 büyüklüğünde ve yerin 30 kilometre derinliğinde deprem meydana geldi.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta 4.4 Büyüklüğünde Deprem - Son Dakika
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