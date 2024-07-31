Kahramanmaraş'ta 50 hektar orman yandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta 50 hektar orman yandı

Kahramanmaraş\'ta 50 hektar orman yandı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesindeki kızılçam ormanında çıkan yangın, 18 saatlik mücadele sonucu kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 50 hektar orman zarar gördü. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

31.07.2024 09:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KAHRAMANMARAŞ'ta, dün başlayan orman yangını, ekiplerin 18 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 50 hektar kızılçam ormanı yandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'nde, Mercan Obası'ndaki kızılçam ormanında, dün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla, Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. 250 personel; 27 arazöz, 6 itfaiye, 10 ilk müdahale aracı, 15 su tankı, 15 iş makinesi ile alevleri kontrol altına almak için mücadele ederken, 5 helikopter, 2 uçak ile 1 İHA da havadan söndürme çalışmalarına destek verdi. 18 saatlik çalışma sonunda, saat 07.30 sıralarında alevler kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmasına devam ederken, yaklaşık 50 hektar ormanın yandığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Onikişubat, Çevre, Acil Durum, Doğa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta 50 hektar orman yandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:14 Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi Usta oyuncu Genco Erkal yaşamını yitirdi
08:11 Haniye’nin öldürülmesinin ardından Türkiye’den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz
07:43 Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum Haniye suikastının ardından İsrailli Bakandan skandal yorum
07:21 Hamas: İsmail Haniye’nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak
06:47 Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran’da öldürüldü Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü
10:00 Szymanski’nin 903’teki golü her şeyi değiştirdi İşte güncellenen ülke puanı sıralaması Szymanski'nin 90+3'teki golü her şeyi değiştirdi! İşte güncellenen ülke puanı sıralaması
09:48 Kurumlar arasında kriz Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı Kurumlar arasında kriz! Valilik sildirdi, belediye yeniden yazdı
09:43 Süleyman Soylu’dan Haniye’nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım Süleyman Soylu'dan Haniye'nin öldürülmesine ilişkin dikkat çeken paylaşım
09:17 Herkes bu açıklamaları konuşuyor Fenerbahçe’ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş’ı yerden yere vurdu Herkes bu açıklamaları konuşuyor! Fenerbahçe'ye elenen Lugano teknik direktörü Mattia Croci-Torti, Beşiktaş'ı yerden yere vurdu
08:43 Suikasta kurban giden İsmail Haniye’nin son görüntüleri ortaya çıktı Suikasta kurban giden İsmail Haniye'nin son görüntüleri ortaya çıktı
08:41 Hayatını kaybeden Genco Erkal’ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti Adeta veda etmiş Hayatını kaybeden Genco Erkal'ın 5 saat önce yaptığı son paylaşım dikkat çekti! Adeta veda etmiş
07:52 Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor Tolga Sarıtaş, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oluyor
07:51 Tahran’da öldürülen İsmail Haniye kimdir Tahran'da öldürülen İsmail Haniye kimdir?
01:18 Hatay’da kanlı gece Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2024 10:31:41. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta 50 hektar orman yandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement