Kahramanmaraş\'ta 50 hektar orman yandı

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KAHRAMANMARAŞ'ta, dün başlayan orman yangını, ekiplerin 18 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 50 hektar kızılçam ormanı yandı.

Merkez Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi'nde, Mercan Obası'ndaki kızılçam ormanında, dün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla, Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. 250 personel; 27 arazöz, 6 itfaiye, 10 ilk müdahale aracı, 15 su tankı, 15 iş makinesi ile alevleri kontrol altına almak için mücadele ederken, 5 helikopter, 2 uçak ile 1 İHA da havadan söndürme çalışmalarına destek verdi. 18 saatlik çalışma sonunda, saat 07.30 sıralarında alevler kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmasına devam ederken, yaklaşık 50 hektar ormanın yandığı belirtildi.

Yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlatıldı.