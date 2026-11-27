Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 6. kez düzenlenen "Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri" kapsamında "Uluslararası Kahramanmaraş Edebiyat Ödülleri" verildi.

Bu yıl "Edebiyat birleştirir" temasını taşıyan etkinlik, İngiltere, Hindistan, Ukrayna, İspanya, Filistin, Irak ve Tunus başta olmak üzere 16 ülkeden edebiyatçıları bir araya getiriyor.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ve Okan Bayülgen ile Fulya Kalfa'nın sunuculuğunu üstlendiği ödül töreninde, 9 dalda ödüller sahiplerini buldu.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, edebiyatın Türk milletinin tarihini, kültürünü, inancını ve dilini kuşaktan kuşağa taşıyan köklü bir birikim olduğunu belirtti.

Ersoy, Oğuz Kağan ve Ergenekon destanlarından Manas ve Dede Korkut'a, Orhun Abideleri'nden Kutadgu Bilig ve Divanu Lügati't-Türk'e uzanan geniş bir edebi mirasa sahip olunduğunu ifade etti.

Mahtumkulu, Abay, İsmail Gaspıralı ve Ziya Gökalp gibi isimlerin eserlerinde birlik, kültürel değerleri koruma ve ortak kimlik bilincinin öne çıktığına işaret eden Bakan Ersoy, "Edebiyatımızın derinliğini ve zenginliğini, Yunus'un gönüllere, Ali Şir Nevai'nin kelimelere, Fuzuli'nin duygulara dilmaçlık edişinde görüyoruz. Leyla ile Mecnun'dan Cemile'ye en etkileyici aşk yolculuklarına çıkıyoruz. Sagu ve koşuklardan gazel ve güzellemelere, yaşanmışlıkların mısralara bu kadar detaylı ve ince nasıl sığdığına hayret ve hayranlıkla şahitlik ediyoruz." dedi.

"Edebiyat geçmişi günümüzle birleştirir, tarihtir"

Türk edebiyatı zenginliğinin Halide Edip Adıvar'dan Yaşar Kemal'e, Orhan Veli Kanık'tan Ahmet Hamdi Tanpınar'a, Cemal Süreya'dan Sezai Karakoç'a ve Mehmet Akif Ersoy ile Necip Fazıl Kısakürek'le devam ettiğine dikkati çeken Ersoy, şunları kaydetti:

"Bugün de o meşaleyi, aramızda bulunan yeni kuşak yazarlar ve şairler taşıyor. Elbette bir yanımız Anadolu ise bir yanımız ata topraklarımızdır. Edebiyat geçmişi günümüzle birleştirir, tarihtir. Sınırları kaldırır toplumları birleştirir, kimliktir. Anlamı, algıyı, duyguyu, düşünceyi birleştirir, dildir, kültürdür. Böylesi bir zenginliği korumak ve sürdürülebilirliğini tesis etmek adına el yazmalarımızın restorasyonu, basımı ve dijitalleştirilmesinden farklı eser türlerinde yürüttüğümüz yayıncılık çalışmalarına, Edebiyat Eserlerini Destekleme Programı'mızdan Türk Kültür, Sanat ve Edebiyat Eserlerinin Dışa Açılımını Destekleme Projemize ve Devlet Tiyatroları Yerli Eser Yazımı Desteği'ne kadar yoğun bir mesai yürütüyoruz. Ancak bu değerlere sahip çıkmanın herkes tarafından omuzlanması gereken bir sorumluluk olduğunu da sürekli ifade ediyoruz. Dolayısıyla bugün burada bir ödül töreni çatısı altında binlerce yıllık edebi emanetimize sahip çıkma, yaşatma ve aktarma iradesini görmekten, bu sorumluluğu sırtlamış yazarlarımızla, şairlerimizle bir arada bulunmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim."

Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş'ın "Şairler ve Yazarlar Şehri" namını bugüne hakkıyla taşıdığının altını çizerek, "Bu başlıkta Türkiye'yi temsil eden ilk ve tek şehir olarak 2025'te Kahramanmaraş UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil edilmiştir. Bu sadece edebiyat mirasını korumak değildir, onu çağdaş kültür politikalarının, uluslararası işbirliklerinin ve şehir tanıtımının önemli bir unsuru haline getirme yolunda atılmış çok güçlü ve etkin bir adımdır." diye konuştu.

Bu yıl 6. kez düzenlenen Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri kapsamında 16 ülkeden şair, yazar ve düşünce insanının 34 etkinlikte buluştuğunu aktaran Ersoy, 9 kategoride verilen ödüllerin edebiyata emek veren isimlere duyulan saygının bir ifadesi olduğunu kaydetti.

"Şairlerimiz ve yazarlarımız, Kahramanmaraş'ın sesini Türk edebiyatına taşımışlardır"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer de Kahramanmaraş'ın sözlü kültürü, türküleri, hikayeleri ve yetiştirdiği şair ve yazarlarla Türk edebiyatında müstesna bir yere sahip olduğuna dikkati çekerek, Necip Fazıl Kısakürek, Cahit Zarifoğlu, Rasim Özdenören, Erdem Bayazıt ve Nuri Pakdil gibi isimlerin kentin kültürel kimliğine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında dahil edilmesinin bu köklü birikimin uluslararası alanda kabul görmesi anlamına geldiğini kaydeden Ünlüer, edebiyat mirasını koruyarak genç kuşaklara aktarmanın ve dünyayla buluşturmanın önemini vurguladı.

Ünlüer, kentin sözü ve şiiri yalnızca kitaplarda değil, hayatın her alanında yaşatan köklü bir kültür şehri olduğunu belirterek, "Evlerimizde anlatılan hikayeler, türkülerimizdeki duygular, büyüklerimizin dilinden dökülen sözler bu şehrin edebi hafızasını oluşturmuştur. Şairlerimiz ve yazarlarımız da bu zenginlikten beslenerek Kahramanmaraş'ın sesini Türk edebiyatına taşımışlardır." dedi.

"Bu kimlik, edebiyatımızı gelecek nesillere aktarma sorumluluğudur"

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, şehrin asırlardır şiirin, sözün ve düşüncenin hayat bulduğu köklü bir edebiyat geleneğine sahip olduğunu belirterek, kentin 2025'te UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na edebiyat alanında kabul edilmesinin bu birikimin uluslararası alanda tescillenmesi anlamına geldiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ın edebiyat kimliğinin geçmişten devralınan bir unvandan öte, kültürel mirasa sahip çıkma ve yeni kuşaklara aktarma sorumluluğu taşıdığını vurgulayan Görgel, "Bizler de Kahramanmaraş'ımızı yeniden ayağa kaldırırken kültürümüzü, sanatımızı ve edebiyatımızı da bu büyük yeniden inşa gayretinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz." diye konuştu.

Görgel, şehrin edebiyat ve kültür hayatını güçlendirmek amacıyla Yedi Güzel Adam Kütüphanesi ve Deneyim Müzesi, Necip Fazıl Kısakürek Kütüphanesi ve Meydan Kütüphanesi gibi projeleri hayata geçirdiklerini aktararak, "Bir şehri yeniden inşa etme yalnızca binalarını, yollarını ve meydanlarını yeniden yapmak değildir. O şehrin hafızasını, kültürünü, sanatını ve ruhunu da yaşatmak gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici, Kahramanmaraş'ın tarih boyunca edebiyat, şiir ve kültürle iç içe bir şehir olduğuna işaret ederek, edebiyatın toplumsal hafızayı canlı tutan ve insanları ortak değerlerde buluşturan önemli bir unsur olduğunu dile getirdi.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Şahin, Kahramanmaraş'ın edebiyat ve şiirle özdeşleşmiş bir şehir olduğunu vurgulayarak, kentin kelimeleri cümlelere, cümleleri şiir ve romanlara dönüştüren güçlü bir edebiyat geleneğine sahip olduğunu anlattı.

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ise edebiyatın iyileştirici ve güzelleştirici gücüne dikkati çekerek, Kahramanmaraş'ın şiir ve türküleriyle güçlü bir kültürel birikime sahip olduğunu söyleyerek, bu potansiyelin ortaya çıkarılması için emek verenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Bakan Ersoy ve diğer protokol üyelerince ödüller takdim edildi.

Ödüller

Bu yıl "Şiir Ödülü" şair Mustafa Köneçoğlu'na, "Çeviri Şiir Ödülü" Bosna Hersekli şair ve yazar Faruk Sehic'e, "Roman Ödülü" Moldova edebiyatının önemli isimlerinden Nicolae Spataru'ya verildi.

"Öykü Ödülü" yazar Mehmet Kahraman'ın, "Çocuk Edebiyatı Ödülü" Ayşegül Sözen Dağ'ın, "Düşünce Ödülü" ise tasavvuf alanındaki akademik çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin oldu.

"Yayın Ödülü" Prof. Dr. Mustafa Koç'a, "Yaşam Boyu Başarı Ödülü" yazar, şair ve araştırmacı Beşir Ayvazoğlu'na, "Jüri Özel Ödülü" ise şair ve yazar Ali Akbaş'a takdim edildi.

Tören sonunda müzisyen Ayfer Vardar ve Coşkun Karademir bir dinleti gerçekleştirdi.