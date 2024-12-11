Kahramanmaraş'ta Afet Tatbikatı Gerçekleştirildi

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Kahramanmaraş Valiliği koordinasyonunda 80 personelin katılımıyla "Yerel düzey afet müdahale planı saha tatbikatı" gerçekleştirildi.

Senaryo gereği 6,5 büyüklüğündeki deprem ihbarını alan AFAD ve UMKE ekipleri, hızlı bir şekilde enkaz alanlarına ulaştı.

Polis ve jandarma ekipleri, hasarlı olması nedeniyle yıkılan 3 apartmanın enkazının çevrelerinde güvenlik önlemi alırken enkazda dinleme yapan ekipler, arama kurtarma köpeklerinin de yardımlarıyla 210 depremzedenin yerini tespit etti.

Buldukları yerden kurtarılan 30'u ağır yaralı 210 depremzede ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

AFAD İl Müdürü Tayfun Temur, 11 araç 80 personel ile 6 ambulans ekibinin yer aldığı tatbikatın başarılı bir şekilde sonuçlandığını söyledi.