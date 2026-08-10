Kahramanmaraş\'ta Arkeolojik Kazı İncelemesi

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Türkoğlu ilçesindeki Domuztepe Höyüğü'nde süren arkeolojik kazı çalışmalarını inceledi.

Yaklaşık 8 bin yıllık geçmişe ışık tutan höyükte yürütülen çalışmaları inceleyen Vali Ünlüer ve Görgel, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Halil Tekin'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Tekin, kazı alanında sürdürülen çalışmalar, önceki kazı sezonlarında ortaya çıkarılan buluntular ve höyüğün bölgenin tarihine ilişkin taşıdığı önem hakkında bilgi verdi.

Vali Ünlüer, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, Domuztepe Höyüğü'ndeki çalışmaların kentin tarihi ve kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından önemli olduğunu belirterek kazı ekibine çalışmalarında başarılar diledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de kentin tarihine ışık tutacak ve turizm potansiyelini destekleyecek önemli çalışmaların yürütüldüğünü ifade etti.

Kazı alanını genişleterek çalışmaları daha kapsamlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Görgel, Kahramanmaraş'ın tarihi ve kültürel zenginliğini dünyaya tanıtarak Domuztepe Höyüğü'nün daha fazla turist tarafından ziyaret edilmesini istediklerini ifade etti.