Kahramanmaraş'ta seçim sonuçlarına göre belediye başkanları göreve başladı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta seçim sonuçlarına göre belediye başkanları göreve başladı

Kahramanmaraş\'ta seçim sonuçlarına göre belediye başkanları göreve başladı

Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini kazanan büyükşehir belediyesi ve merkez ilçelerin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı. AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fırat Görgel, il Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Onikişubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanifi Toptaş ve Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Akpınar da görevlerine başladı.

05.04.2024 20:27
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Kahramanmaraş'ta 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kazanan büyükşehir belediyesi ve merkez ilçelerin belediye başkanları mazbatalarını alarak göreve başladı.

AK Parti'den Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Fırat Görgel, göreve başladı.

İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Görgel, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ömer Oruç Bilal Debgici ve partililerle Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığına geçti.

Görgel, önceki belediye başkanı Hayrettin Güngör'den görevi devraldı.

Kente önemli hizmetleri getirmek için geldiğini ifade eden Görgel, Cumhur İttifakı'na, kendisini destekleyen vatandaşlara ve hizmetlerinden dolayı önceki dönem belediye başkanı Güngör'e teşekkür etti.

Görgel, "Büyük bir deprem yaşamış ve yıkılmış bir şehri, birçok arkadaşımızı, dostumuzu kaybettiğimiz bir şehri devralarak emanet bildiğimiz bu şehri bir kere daha ayağa kaldırmak için çalışacağız." diye konuştu.

Hayrettin Güngör de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapma onurunu yaşadığı için mutlu olduğunu ifade ederek Görgel'e başarılar diledi.

Onikişubat

AK Parti'den Onikişubat Belediye Başkanlığına seçilen Hanifi Toptaş, görevi eski Belediye Başkanı Hanefi Mahçicek'ten devraldı.

İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Toptaş, partililerle birlikte belediyeye geçti.

Depremin izlerinin silinmesi için çalışacaklarını ve Türkiye yüzyılına yakışır hizmetler yapacaklarını ifade eden Toptaş, kendisini destekleyenlere ve hizmetlerinden dolayı eski Belediye Başkanı Mahçiçek'e teşekkür etti.

Her daim desteğe hazır olduğunu belirten Mahçiçek de Toptaş'a görevinde başarılar diledi.

Dulkadiroğlu

Yeniden Refah Partisi'nden Dulkadiroğlu Belediye Başkanlığına seçilen Mehmet Akpınar, devir teslim töreniyle görevine başladı.

İlçe Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Akpınar, belediye başkanlığında düzenlenen devir teslim törenine katıldı.

Hizmetlerinden dolayı Okay'a teşekkür eden Akpınar, Dulkadiroğlu'na hak ettiği hizmeti yaparak, milletin emrinde olacaklarını söyledi.

Okay da Akpınar'a başarılar diledi.

Kaynak: AA

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