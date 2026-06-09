Kahramanmaraş'ta Cinayet Davasında Talep 18 Yıl Hapis - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta Cinayet Davasında Talep 18 Yıl Hapis

Kahramanmaraş\'ta Cinayet Davasında Talep 18 Yıl Hapis
09.06.2026 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mustafa Öztürk'ü kasten öldüren M.K. hakkında 18 yıl hapis cezası talep edildi. Davanın duruşması ertelendi.

KAHRAMANMARAŞ'ta Mustafa Öztürk'ü (15) tabancayla boynundan vurarak ölümüne neden olan M.K.'nin (16) yargılandığı davanın ilk duruşmasında esas hakkında mütalaasını veren savcı, sanığın 'Kasten öldürme' ve 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan 18 yıla kadar hapsini talep etti.

Kanuni Mahallesi'nde 16 Kasım 2025'te M.K.'nın babasına ait iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Öztürk, cep telefonu ile arkadaşı M.C. ile görüntülü konuşmaya başladı. Bu sırada M.K., tabancayı Mustafa Öztürk'ün boynuna doğrulttu ve silah ateş aldı. Ağır yaralanan Öztürk, götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede savcıya verdiği ifadede, "İlk önce silahı Mustafa'nın başına doğru doğrulttum, sonrasında boyun kısmına doğru yakın şekilde doğrulttum, tetiğe bastım. Silah ateş aldı ve Mustafa vuruldu" diyen M.K., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sonunda M.K. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıla kadar, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan da 3 yıla kadar olmak üzere toplam 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianameyle çocuk ağır ceza mahkemesi sıfatıyla Kahramanmaraş 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına Mustafa Öztürk'ün babası Cabbar Öztürk, annesi Derya Öztürk ile taraf avukatları katıldı. M.K. ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS sitemiyle bağlandı.

'KAZA İLE OLDU'

M.K., savunmasında olay nedeniyle pişman olduğunu belirterek "Şarjör silaha tam takılı değildi, şarjörün içerisinde 2 mermi bulunuyordu. Ben şarjörün içinde 2 mermi olduğunun farkındaydım. Silahı bir kere çektim, ancak merminin silahın ağzında olduğunu anlamadım, o esnada Mustafa koltukta oturup arkadaşı ile görüntülü görüşüyordu, ben de ayaktaydım. Ben merminin silahın ağzında olduğunu fark etmediğim için tetiğe bastım, o esnada silah birden ateş aldı ve Mustafa vuruldu. Ben 112'yi aramak için kendi telefonumu bulamadığımdan dolayı Mustafa'nın telefonundaki görüntülü görüşmeyi sonlandırdım 112'yi aradım. Sonra yaraya baskı uygulamamı istediler. Sonra ambulans geldi, polisler geldi, yoldan geçen abim ve arkadaşları geldi, sonra hep birlikte Mustafa'yı sağlık ekipleri ile birlikte dışarı çıkardık, bu olay kaza ile oldu" dedi.

TANIK: DOLDUR BOŞALT YAPARKEN SİLAH BİRDEN ATEŞ ALDI

Olay sırasında Mustafa Öztürk ile cep telefonu ile görüntülü görüşürken arkadaşının ölümünü izleyen M.C. de duruşmada tanık olarak dinlendi. M.K.'nın silahı doldur boşalt yaptıktan sonra Mustafa'ya verdiğini belirten M.C., "Mustafa sonra silahı bana gösterdi, o esnada M.K. silahı Mustafa'dan aldı, Mustafa'nın boynuna doğru doğrulttu, doldur boşalt yaparken silah birden ateş aldı, Mustafa 'Lan' diye bir çığlık attı, sonrasında görüntülü görüşme kapandı" dedi.

Mustafa Öztürk'ün anne ve babası da sanığın üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Savcı savunma ve tanıkların dinlenmesinin ardından esas hakkında mütalaasını verdi. Savcı, mütalaasında M.K.'nın 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl, 'Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet' suçundan da 3 yıl olmak üzere toplam 18 yıl hapisle cezalandırılmasını talep ederek, gerekçesini şöyle açıkladı:

"Olayda öldürmeye elverişli silah kullanması, maktulün olayda vücudunda hayati tehlike arz edecek bölgeden yaralanması, suça sürüklenen çocuğun silahın içerisinde 2 mermi olduğunu bilmesine rağmen silahı maktulün boyun bölgesine doğrultup tetiğe basması ve tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, suça sürüklenen çocuk M.K.'nın maktulü öldürme kastıyla hareket ettiği ve atılı suçu işlediği anlaşılmıştır."

Duruşma sonunda mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunma ve beyanlarını hazırlamaları için taraflara süre verip davayı 14 Temmuz'a erteledi.

Kaynak: DHA

Mustafa Öztürk, Kahramanmaraş, 3. Sayfa, Cinayet, Güncel, Yaşam, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Cinayet Davasında Talep 18 Yıl Hapis - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir Anayasa Mahkemesi Başkanı Özkaya: Bireysel başvuru mekanizması Türk hukuk tarihinin en önemli reformlarından biridir
Sıfır Atık Festivali’ne 1 milyon katılım Sıfır Atık Festivali'ne 1 milyon katılım
Metrobüste yan bakma kavgası 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü Metrobüste yan bakma kavgası! 22 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
Azad Keşmir’de polisle eylemciler çatıştı 4’ü polis 11 kişi hayatını kaybetti Azad Keşmir'de polisle eylemciler çatıştı! 4'ü polis 11 kişi hayatını kaybetti
Seçimden önce neler olmuş neler Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz Seçimden önce neler olmuş neler! Hakan Safi ile Paolo Maldini arasında kriz
Ezeli rakipler karşı karşıya Vlahovic için dudak uçuklatan teklif Ezeli rakipler karşı karşıya! Vlahovic için dudak uçuklatan teklif
Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız Özgür Özel: Yarın grup toplantımızı yapacağız
Fenerbahçe’de ayrılık ihtimali Marco Asensio’ya sürpriz talip Fenerbahçe'de ayrılık ihtimali! Marco Asensio'ya sürpriz talip

09:50
Barış Alper’e inanılmaz teklif Kasada para koyacak yer kalmayacak
Barış Alper'e inanılmaz teklif! Kasada para koyacak yer kalmayacak
09:41
İşte yıllar sonra Fenerbahçe’ye geri dönen Aziz Yıldırım’ın yol haritası
İşte yıllar sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Aziz Yıldırım'ın yol haritası
09:29
Rakam öyle böyle değil Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış
09:06
Ortalığı yıkan fotoğraf Apar topar kaldırdı
Ortalığı yıkan fotoğraf! Apar topar kaldırdı
08:49
CHP’de grup toplantısı restleşmesi TBMM’de güvenlik önlemleri had safhada
CHP'de grup toplantısı restleşmesi! TBMM'de güvenlik önlemleri had safhada
08:37
Milyonlarca çalışana müjde Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar
07:56
Savaşta bir ilk ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı’nda düştü
Savaşta bir ilk! ABD ordusuna ait helikopter Hürmüz Boğazı'nda düştü
07:17
10 yıllık sır perdesi aralanıyor Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
10 yıllık sır perdesi aralanıyor! Mezdeke dansçısı Aynur Kanbur cinayetinde 3 şüpheli yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.06.2026 10:06:02. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Cinayet Davasında Talep 18 Yıl Hapis - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.