Kahramanmaraş'ta Depremde Yıkılan Camiler İçin 150 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Depremde Yıkılan Camiler İçin 150 Milyon Lira Destek

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinde zarar gören camilerin yeniden inşası için Vakıf Katılım Bankası tarafından 150 milyon TL'lik destek sağlandığını açıkladı. Toplam 6 caminin yapım süreci, Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülecek.

28.03.2025 16:05
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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan camilere 150 milyon lira destek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan veya yıkılan camilerin yeniden inşası için önemli bir destek sağlandığını açıkladı. Vakıf Katılım Bankası tarafından sağlanan 150 milyon TL'lik finansmanla, kent genelinde 6 caminin inşa edileceği belirtildi.

Başkan Görgel, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi, Valilik, İl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle 100 caminin yeniden ibadete açıldığını ifade etti. Yeni destek kapsamında 12 Şubat ilçesinde 3, Dulkadiroğlu ilçesinde de 3 cami olmak üzere toplam 6 caminin yapım sürecinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceğini söyledi.

Başkan Görgel, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Şehrimizde birçok yapı gibi camilerimiz de depremde büyük zarar gördü. Hayırseverlerin, kamu kurumlarımızın ve STK'larımızın desteğiyle bu süreci en iyi şekilde yönetmeye devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Depremde Yıkılan Camiler İçin 150 Milyon Lira Destek - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Depremde Yıkılan Camiler İçin 150 Milyon Lira Destek - Son Dakika
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