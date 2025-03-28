Kahramanmaraş'ta Depremde Yıkılan Camiler İçin 150 Milyon Lira Destek

Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan camilere 150 milyon lira destek

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alan veya yıkılan camilerin yeniden inşası için önemli bir destek sağlandığını açıkladı. Vakıf Katılım Bankası tarafından sağlanan 150 milyon TL'lik finansmanla, kent genelinde 6 caminin inşa edileceği belirtildi.

Başkan Görgel, bugüne kadar Büyükşehir Belediyesi, Valilik, İl Müftülüğü ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle 100 caminin yeniden ibadete açıldığını ifade etti. Yeni destek kapsamında 12 Şubat ilçesinde 3, Dulkadiroğlu ilçesinde de 3 cami olmak üzere toplam 6 caminin yapım sürecinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütüleceğini söyledi.

Başkan Görgel, Vakıf Katılım Bankası Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Şehrimizde birçok yapı gibi camilerimiz de depremde büyük zarar gördü. Hayırseverlerin, kamu kurumlarımızın ve STK'larımızın desteğiyle bu süreci en iyi şekilde yönetmeye devam ediyoruz" dedi.