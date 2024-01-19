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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Said Bey Sitesi davasında tutuklu sanık tahliye edildi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta depremde yıkılan Said Bey Sitesi davasında tutuklu sanık tahliye edildi

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık H.İ.U'nun tahliyesine karar verildi. Diğer sanıkların tutukluluğu devam edecek.

Kahramanmaraş\'ta depremde yıkılan Said Bey Sitesi davasında tutuklu sanık tahliye edildi
19.01.2024 - 23:27,  Güncelleme: 23:32
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'taki depremlerde yıkılan ve 44 kişinin hayatını kaybettiği Said Bey Sitesi'ne ilişkin 4'ü tutuklu 6 sanığın yargılandığı davada tutuklu sanık H.İ.U'nun tahliyesine karar verildi.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasında, tutuklu sanıklar H.Ç, H.İ.U, Y.K. ve H.Y. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, tutuksuz sanıklar M.Y. ve M.K. ile avukatlar ise hazır bulundu.

Sanıklar, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, H.İ.U'nun tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluğuna karar verdi.

Duruşma 19 Nisan'da devam edecek.

Dulkadiroğlu ilçesi Yahya Kemal Mahallesi Vezir Hoca Bulvarı'nda depremde yıkılan Said Bey Sitesi'nin A ve B bloklarının müteahhidi H.Ç, şantiye şefleri H.İ.U. ve M.K. statik proje ve uygulama denetim görevlisi Y.K, yapı denetim şirketi yetkilisi H.Y. ve kontrol elemanı M.Y. hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA
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