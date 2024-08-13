Kahramanmaraş'ta Depremzedelerin Kalıcı Konutlarına Yerleşmesiyle Konteyner Kentler Tahliye Ediliyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Depremzedelerin Kalıcı Konutlarına Yerleşmesiyle Konteyner Kentler Tahliye Ediliyor

Kahramanmaraş\'ta Depremzedelerin Kalıcı Konutlarına Yerleşmesiyle Konteyner Kentler Tahliye Ediliyor

6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta hak sahiplerinin kalıcı konutlarına yerleşmesiyle bazı konteyner kentler tahliye edilmeye başlandı. Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için kurulan 55 konteyner kentte, kalıcı konutlarda anahtar teslimlerinin artmasıyla yoğunluk azalmaya başladı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, konteyner kentlerin tahliye edildiğini ve transfer çalışmalarının devam edeceğini belirtti.

13.08.2024 12:08
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Birçok ili etkileyen 6 Şubat 2023'teki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hak sahiplerinin kalıcı konutlarına yerleşmesiyle bazı konteyner kentler tahliye edilmeye başlandı.

Afetten etkilenen kentte bir yandan inşası tamamlanan kalıcı konutlar teslim edilirken diğer taraftan da geçici konaklama merkezi olarak kullanılan ve ihtiyaç kalmadığı için boşaltılan konteyner kentlerde söküm çalışmaları yürütülüyor.

Depremzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için kent genelinde kurulan 55 konteyner kentte, kalıcı konutlarda anahtar teslimlerinin artmasıyla yoğunluk azalmaya başladı.

Konteyner kentlerin tek noktaya taşınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında bazı konteyner kentler tahliye edildi.

"4 konteyner kentimizin faaliyetine son verdik"

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AA muhabirine, kalıcı konutların tamamlanmasıyla şu ana kadar konteyner kentlerde kalan 1850 ailenin kalıcı konutlarına taşındığını söyledi.

Depremlerin ardından kent genelinde 55 konteyner kent kurulduğunu hatırlatan Ünlüer, "Kalıcı konutlarımızın teslimiyle birlikte konteyner kentlerimizde de kalan sayısı azalmaya başladı. Yoğunluğu azalan küçük konteyner kentlerimizdeki depremzede vatandaşlarımızı tek yerde toplama çalışması kapsamında büyük konteyner kentlerimize transfer ediyoruz. Şu ana kadar 4 konteyner kentimizin faaliyetine son verdik ve depremzede vatandaşlarımızın transferini sağladık. Yıl sonuna kadar bu transfer çalışmasını sürdüreceğiz." dedi.

Ünlüer, konteyner kentlerde hak sahibi olup barınan aile sayısının yüzde 30 civarında olduğunu belirterek, "Konteyner kentlerimizde kalan ailelerimizin çoğu kiracı durumunda ve konut statüsü arttıkça bu vatandaşlarımız tekrar ev tutarak düzenli bir hayata geçecektir. İlk etapta hak sahibi olan ve kurada ismi çıkan vatandaşlarımıza anahtarlarını teslim edip konutlarına taşınmasını sağlıyoruz." diye konuştu.

"Yıl sonuna kadar 26 bin konutu teslim edeceğiz"

Kentte 26 bin kalıcı konut yapılacağını kaydeden Ünlüer, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kentimizin ihtiyacı olan konutlarımızı TOKİ aracılığıyla rezerv alanlarda yapmaya devam ediyoruz. Hak sahibi depremzede vatandaşlarımıza teslim edeceğimiz 26 bin konutumuzdan 15 bin kadarının kurası çekildi, 8 bin 391 konut hazır hale getirildi ve 5 bin 938 anahtar teslimi yapıldı. Vatandaşlarımız teslim edilen konutlarımıza taşınmaya başladı. Yıl sonuna kadar 26 bin konutumuzun tamamını teslim etmeyi hedefliyoruz. "

Ünlüer, ayrıca kent genelinde 12 bin kırsal köy evi yapılacağını bunlardan 10 bininin ise yıl sonuna kadar tamamlanmasının hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Hasene Konteyner Kent tamamen boşaltıldı

Depremin merkez üssünde 860 afetzedeye ev sahipliği yapan, İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı ve Türkiye Hasene Vakfı tarafından oluşturulan Hasene Konteyner Kent'i tamamen tahliye edildi.

Vakfın Kahramanmaraş sorumlusu Yusuf Sarıoğlu, yaklaşık 1,5 yıl burada depremzedelerin yeme, içme kişisel bakım ürünlerinden çamaşır yıkamaya varıncaya kadar her türlü ihtiyaçlarının giderildiğini söyledi.

Kahramanmaraş'ta depremin yaralarını sarmaya devam edeceklerini ve depremzedeler ile ihtiyaç sahipleri için vakfa ait bir hizmet binası kuracaklarına dile getiren Sarıoğlu, "Biz buradan gidici değiliz, 6 Şubat'ta geldiğimiz ilk günkü gibi vakıf olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. İnsanlarımızın yaralarını sarmaya devam edeceğiz." dedi.

Vakfın Yetim Sorumlusu Gülbahar Sarıoğlu da Kahramanmaraş'ta çok büyük bir kitleye hitap ettiklerini ve güzel bağlar kurduklarını kaydetti.

Kaynak: AA

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