Kahramanmaraş’ta Dolandırıcılık Operasyonu

Kahramanmaraş merkezli 5 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sosyal medya platformları üzerinden sahte ürün satış ilanlarıyla vatandaşlardan "kaparo" ve "ürün bedeli" adı altında haksız kazanç sağlandığını tespit etti.

Şüphelilerin kullandıkları hesaplar üzerinde yapılan incelemelerde, suçtan elde edilen yaklaşık 80 milyon lira işlem hacmi bulunduğu ve bu tutarların kripto varlıklar üzerinden aklanmaya çalışıldığı belirlendi. Ekipler, Kahramanmaraş, İstanbul, Hatay, İzmir ve Balıkesir'de tespit edilen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, suçta kullanıldığı değerlendirilen 16 cep telefonu, 16 SIM kart, 3 depolama cihazı, dizüstü bilgisayar ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Adreslerinde bulunamayan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.