Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, gölette boğulma tehlikesi geçiren 5 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti.
Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'ne dün yakınlarıyla giden ve girdiği gölette boğulma tehlikesi geçirerek ailesi tarafından kurtarılan 5 yaşındaki H.İ.K. tedavi gördüğü Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
Çocuğun cenazesinin yapılacak otopsi işleminin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi. ???????
Son Dakika › Güncel › Boğulma Tehlikesi: 5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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