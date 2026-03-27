Kahramanmaraş'ta Kardeş Cinayeti Davasında Mütalaalar Açıklandı

27.03.2026 17:09
Savcı, 21 yıl önceki cinayette tutuklu sanıkların ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılmasını istedi.

Kahramanmaraş'ta 21 yıl önce Fatma Alıç ile kardeşi Gülcan Alıç'ın öldürülerek bir bağ evinin bahçesine gömülmesine ilişkin davada esasa ilişkin mütalaa veren savcı, 4 sanıktan tutuklu olan 2'sinin 2'şer ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli ile tutuksuz yargılanan A.K'nin yanı sıra taraf avukatları ve maktullerin yakınları katıldı. Tutuksuz sanık Y.K. ise duruşmaya gelmedi.

Duruşmada savunma yapan sanık Yediminareli, sanık Doğan'ın kendisini telefonla arayarak iki kardeşi öldürdüğünü söylediğini belirterek, olay yerine gidip durumu görmek istediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti başkanının "Neden polisi aramadın?" sorusu üzerine Yediminareli, Doğan'ın alkol ve ilaç kullanımı nedeniyle söylediklerine inanmadığını, olay yerine gittiğinde iki kardeşin öldürüldüğünü gördüğünü öne sürdü. Yediminareli, Doğan'ın kendisini tehdit ederek durumu kimseye bildirmemesi yönünde baskı yaptığını iddia etti.

Sanıklar Mevlüt Doğan ve A.K. ise önceki savunmalarını tekrar ettiklerini beyan etti.

Ceza istemi

Esasa ilişkin son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar Mevlüt Doğan ve Behçet Yediminareli'nin Alıç kardeşlere yönelik eylemlerinden dolayı "birden fazla kişiyi aynı sebeple taammüden öldürme" suçundan ayrı ayrı 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmalarını, tutuksuz sanıklar A.K. ile Y.K'nin ise beraatini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapması için süre verilmesine, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına ve tutuksuz sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin sürdürülmesine karar vererek duruşmayı haziran ayına erteledi.

Olay

İki kız kardeşin 2005 yılında kaybolduğu yönündeki başvuruları değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yeniden çalışma başlatmış, kardeşlerin öldürülerek cesetlerinin Dulkadiroğlu ilçesi Sarıkaya mevkisinde bir bağ evinin bahçesine gömüldüğü bilgisi üzerine iş makinesiyle burada yapılan kazıda iki kişiye ait olduğu belirlenen kemik parçaları bulunmuştu.

Polis, Fatma Alıç'ın birlikte yaşadığı Behçet Yediminarali ile kıskançlık nedeniyle tartışmalar yaşadığını belirlemiş, operasyonla Behçet Yediminarali ile kuzeni Mevlüt Doğan gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında daha sonra ise Yediminareli'nin birlikte yaşadığı Y.K. ile Y.K'nin kız kardeşi A.K. de gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sanıklardan Doğan ile Yediminareli tutuklanmış, Y.K. ve A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
