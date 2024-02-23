Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş\'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil başka bir araca ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı. Kazada otomobil sürücüsü Mustafa Kaykusuz hayatını kaybederken, diğer araçta bulunan M.E.Y ise yaralandı. Olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

23.02.2024 14:17  Güncelleme: 14:20
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Kahramanmaraş'ta kontrolden çıkan otomobilin başka bir araca ve aydınlatma direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Kaykusuz idaresindeki 34 DGG 189 plakalı otomobil, Kahramanmaraş- Gaziantep kara yolunun Madalyalı Altgeçidi mevkisinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak M.E.Y'nin kullandığı 46 ACU 196 plakalı otomobile ve aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla attı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada Mustafa Kaykusuz hayatını kaybetti. Yaralanan M.E.Y, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Kontrolden Çıkan Otomobil Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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