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Kahramanmaraş'ta köpek dövüştürenlere 83 bin 400 lira ceza - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta köpek dövüştürenlere 83 bin 400 lira ceza

Kahramanmaraş'ta yapılan operasyonda köpek dövüşü düzenleyen 2 kişiye 33 bin 400 lira, 10 kişiye ise yasa dışı bahis oynamaktan toplam 50 bin lira ceza kesildi. Yaralanan köpekler ise tedavi altına alındı.

Kahramanmaraş\'ta köpek dövüştürenlere 83 bin 400 lira ceza
01.01.2024 - 15:21,
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Kahramanmaraş'ta köpek dövüştüren 2'si organizatör 12 kişiye 83 bin 400 lira ceza kesildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Pazarcık ilçe kırsalında köpek dövüşü yaptırıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

Belirlenen bölgeye düzenlenen baskında köpekleri dövüştüren A.K. ve A.H.Ç. ile alandaki 10 kişi gözaltına alındı.

Köpek dövüşünü organize eden 2 kişiye "hayvan hakları kanununa muhalefet" suçundan 33 bin 400 lira, 10 kişiye de "yasa dışı bahis oynamak" suçundan toplam 50 bin lira idari para cezası uygulandı.

Dövüş sırasında yaralandığı belirlenen köpekler, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kapıçam Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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