Kahramanmaraş'ta Kumar ve Tefecilik Operasyonu
Kahramanmaraş'ta Kumar ve Tefecilik Operasyonu

30.03.2026 16:02
Kahramanmaraş'ta 8 şüpheli kumar ve tefecilik nedeniyle gözaltına alındı, operasyon sürüyor.

Kahramanmaraş'ta kumar oynatarak ve tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynattıkları kişileri borçlandırdıkları, ekonomik olarak zor durumda olanlara faizli para vererek haksız kazanç sağladıkları ve pos tefeciliği yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 8'ini yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 37 fişek, 7 cep telefonu, 1 pos cihazı ve bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda çek, senet, satış sözleşmesi ve alacak verecek bilgilerinin yer aldığı ajanda ele geçirildi.

Açıklamada, ayrıca bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde bulunduğu, bir şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Uyuşturucu, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Suç, Son Dakika

Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor Dere yatağında ortaya çıkıyor, tasını kapan avuç avuç topluyor
İran hem tarih hem de adres verdi Vurmamak için tek bir şartları var İran hem tarih hem de adres verdi! Vurmamak için tek bir şartları var
Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi Binyamin Netanyahu orduya işgali genişletme talimatı verdi
Yolcu uçağındaki turist İran’ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi Yolcu uçağındaki turist İran'ın vurduğu dev fabrikayı görüntüledi
Zamanında Fenerbahçe’de oynuyordu Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor Zamanında Fenerbahçe'de oynuyordu! Şimdiyse sosyal medyada kendisine kulüp arıyor
İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı İçişleri Bakanlığından 18 il için kar ve sağanak uyarısı

16:27
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu’nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
MİT, 12 yıldır firari olan casus Önder Sığırcıklıoğlu'nu Suriye-Lübnan sınırında yakaladı
16:26
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
Yaşı ayrı attığı penaltı ayrı olay oldu
15:47
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
Husumetlisini kasığından vurdu: Babamın selamı var
15:46
Hasbi Dede’yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
Hasbi Dede'yi tacizle suçlayan kız çocuğundan acı haber
15:27
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
Özkan Yalım, birlikte basıldığı genç kadına açılış sunumunu yaptırmış
14:38
Trump’tan İran’a yeni tehdit Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
Trump'tan İran'a yeni tehdit! Dediklerini yaparsa bölge cehenneme döner
