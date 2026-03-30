Kahramanmaraş'ta Kumar ve Tefecilik Operasyonu

Kahramanmaraş'ta kumar oynatarak ve tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 8 şüpheli gözaltına alındı.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kumar oynattıkları kişileri borçlandırdıkları, ekonomik olarak zor durumda olanlara faizli para vererek haksız kazanç sağladıkları ve pos tefeciliği yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri eş zamanlı operasyonda hakkında gözaltı kararı bulunan 10 şüpheliden 8'ini yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 37 fişek, 7 cep telefonu, 1 pos cihazı ve bir miktar uyuşturucu ile çok sayıda çek, senet, satış sözleşmesi ve alacak verecek bilgilerinin yer aldığı ajanda ele geçirildi.

Açıklamada, ayrıca bir şüphelinin başka suçtan cezaevinde bulunduğu, bir şüphelinin ise yakalanması için başlatılan çalışmaların devam ettiği belirtildi.