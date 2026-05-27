Kahramanmaraş'ta Kurban Keserken Yaralanma
Kahramanmaraş'ta Kurban Keserken Yaralanma

Kahramanmaraş'ta Kurban Keserken Yaralanma
27.05.2026 11:19
Şeref Çınarlıdere, kurban boğasının boynuzu ile bacağını yaraladı, 60 dikişle tedavi edildi.

KAHRAMANMARAŞ'ta kurbanlık aldığı boğayı kesmeye çalışırken hayvanın boynuzunun bacağına saplanmasıyla yaralanan Şeref Çınarlıdere yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Çınarlıdere, bacağına 60 dikiş atıldıktan sonra taburcu edildi.

Kahramanmaraş'ta Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde namazın ardından kurbanlarını kesmek isterken kendilerini yaralayan vatandaşlar, hastanelerin yolunu tuttu. Elleri ve bacakları sargılı olarak hastanelere gidenler, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

BOYNUZU BACAĞINA SAPLANDI

Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na gelen kurban keserken kendini yaralayan Şeref Çınarlıdere ise bacağından yaralandı. Kesmeye çalıştığı boğanın boynuzunun sağ bacağına saplanması sonucu yaralanan Çınarlıdere'nin yarasına 60 dikiş atıldı.

Tedavisinin ardından taburcu edilen Şeref Çınarlıdere, "Kurban keserken tosunun boynuzu battı bacağıma. İyiyim şükür. Bacağımda çift dikiş var, biri içte yağda, diğer dışta. 50-60 dikiş var" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kahramanmaraş, Çınarlıdere, 3. Sayfa, Güncel, Kurban, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
