Kahramanmaraş'ta Mahsur Keçiler Kurtarıldı

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Kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta sarp kayalıklarda mahsur kalan 4 keçi dağcıların zorlu operasyonuyla kurtarıldı.

Onikişubat İlçesi Çukurhisar Mahallesi Kayagözü mevkiinde sürüden ayrılan 4 keçi, sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Çoban, kendi imkanlarıyla keçileri kayalıklardan indiremeyince ekiplerden yardım istedi.

Yaklaşık 5 kilometrelik yürüyüşün ardından bölgeye ulaşan dağcılar, üstten iniş tekniğini kullanarak keçilerin mahsur kaldığı alana halatla 1 saatte indi.

Bu arada ekibi gören keçilerin konumunu değiştirmesi üzerine kurtarma daha da zorlaştı. Çok zorlu bir mücadele ile iyi bir performans sergileyen dağcılar, yakaladıkları 4 hayvanı bellerine bağladıkları halatla kurtardıktan sonra sahibine teslim etti. İndirilen keçiler sulanıp karınları doyuruldu

Kahramanmaraş Dağcılık ve Arama Kurtarma ekibi, bölgeye intikal etti. Canlarını hiçe sayarak, 165 metre yükseklikteki kayalıktan aşağıya halatlar yardımıyla inen gönüllü dağcı Sait Kılıçsallayan, keçileri bulunduğu yerden kurtararak sahibine teslim etti.

Kılıçsallayan, "Yanına vardığımızda sanki canını alacağımız gibi öyle bağırıyordu. Şükürler olsun, kazasın belasız indirdik. Kardeşimize teslim ettik, inşallah bir daha uçurumlara gelmezler. Çünkü burası gerçekten çok tehlikeli ve riskli" dedi.