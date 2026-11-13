Kahramanmaraş'ta narkotik ekiplerinin operasyonunda 17 şüpheliden 14'ü tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 17 zanlıdan 14'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2- 10 Kasım'da uyuşturucu ve uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonda 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlıların ikamet ve araçlarındaki aramalarda, 200 uyuşturucu hap, yaklaşık 1 kilogram sentetik uyuşturucu, 50 sentetik ecza hapı ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.