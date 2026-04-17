Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısına Gıyabi Cenaze
17.04.2026 17:22
Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybedenler için Fatih Camii'nde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Fatih Caminde gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için Fatih Camii'nde cuma namazının ardından gıyabi cenaze namazı kılındı. Namaz sonrası grup adına açıklama yapan Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) 1 No'lu Şube Başkanı Bilal Duran, Siverek'te yaşanan şiddet olayının ardından Kahramanmaraş'taki saldırının eğitim camiasını derinden yaraladığını söyledi. Duran, "Öğrencilerimizi, eğitimcilerimizi ve eğitim kurumlarımızı hedef alan menfur saldırıları lanetliyoruz. Hayatını kaybeden öğretmen ve öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyoruz" dedi.

'DİJİTAL TERÖRÜN KARŞISINDA ÇOCUKLARIMIZI YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ'

Duran açıklamasında, dijital platformlar üzerinden çocukları etkileyen tehditlere dikkat çekerek, "Eğitim çalışanları olarak dijital dünyada çocuklarımızı hedef alan kirli oyunların farkındayız. Dijital terörün karşısında çocuklarımızı yalnız bırakmayacağız. Bu şiddet sarmalını bir milli güvenlik meselesi olarak görmeli, nesillerin geleceği için milli bir seferberlik başlatılmasını zorunlu görüyoruz. Sanal ortamın çocuklarımızı ve gençlerimizi hedef alan tehdit ve tehlikelerine karşı TBMM'de görüşülen düzenlemeler bir an önce yasaya dönüştürülmelidir" ifadelerini kullandı.

'OKUL POLİSİ UYGULAMASI ZORUNLU HALE GETİRİLMELİDİR'

Eğitim-Bir-Sen'in taleplerini de sıralayan Duran, okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması, dijital içeriklerin denetlenmesi, okul polisi uygulamasının yaygınlaştırılması ve rehberlik hizmetlerinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Dijital oyunlar zorunlu içerik denetiminden geçirilmeli; 'Çocuklar İçin Uygundur' sertifikası bulunmayan oyunların satışı ve erişimi engellenmelidir. Okul polisi uygulaması zorunlu hale getirilmelidir. Aileler, çocuklarının dijital ortam kullanımını daha yakından takip etme konusunda bilinçlendirilmelidir" dedi.

'PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK HİZMETLERİ GÜÇLENDİRİLMELİDİR'

Duran, "Öğrenci disiplin yönetmeliği, değişen şartlar ve ihtiyaçlar dikkate alınarak yeniden düzenlenmelidir. Her okula rehber öğretmen normu verilerek psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri güçlendirilmelidir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Onikişubat, İstanbul, Politika, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

