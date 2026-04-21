Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti
Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti

Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti
21.04.2026 11:29
Adım adım takip edip binada taciz etti! Kadının çığlıkları apartmanı inletti
İstanbul Kağıthane'de 19 yaşındaki Emre B., takip edip peşinden binaya girdiği 26 yaşındaki kadını taciz etti. Kadının sinir krizi geçirip çığlık atması üzerine bina sakinleri yardıma koştu. Korkup kaçan tacizci çalıştığı fırında ekmek yaparken yakalandı. Şüphelinin ifadesinde "Sadece selam verdim" dediği öğrenilirken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde 19 Nisan Pazar günü saat 01.00 sıralarında dehşet dolu dakikalar yaşandı. 

GENÇ KADINI TAKİP EDİP TACİZ ETTİ

İddiaya göre; evine giden İrem Nur B.’yi (26) takip eden şüpheli, bina girişinde kadına fiziksel tacizde bulundu. Yaşanan olayın ardından kadının çığlık atması üzerine binadan çıkan şüpheli koşarak kaçtı. 

KADININ ÇIĞLIKLARINA MAHALLELİ KOŞTU

Olayın ardından sinir krizi geçiren kadının çığlıklarını duyan bina sakinleri 'Ne oldu' diyerek yardıma koştu. Kadının ağlayarak yaşadıklarını anlatması üzerine bina sakini, yarı çıplak halde dışarı çıkarak şüpheliyi kovaladı. Bir başka bina sakini de bir süre sonra adamın yanına geldi. Yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

FIRINDA EKMEK YAPARKEN YAKALANDI

Olayın ardından İrem Nur B.’nin şikayeti üzerine Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada, şüphelinin kaçış güzergahını belirlemek için mahalledeki çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yaklaşık 12 saat süren çalışmada adım adım iz süren ekipler, farklı noktalardan elde edilen görüntüleri de inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti.

Devam eden çalışmalarda şüphelinin Yahya Kemal Mahallesi’nde bulunan bir fırında çalıştığı belirlendi. Harekete geçen Kağıthane Asayiş Büro Amirliği polisleri, iş yerine düzenledikleri operasyonla Emre B.’yi (19) fırında ekmek yaparken yakaladı. Gözaltına alınan Emre B.’nin poliste daha önceden 'Çocuğun cinsel istismarı' suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

"SELAM VERDİM BİR ŞEY YAPMADIM"

İfadesinde selam verdiğini başka bir şey yapmadığını söylediği öğrenilen şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece "Cinsel taciz" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Nurullah Uslu Nurullah Uslu:
    Kadınlar kendilerini korumak için öz savunma (self-defense) kurslarına (kickboks, judo) katılarak fiziksel becerilerini artırmalı, biber gazı gibi kişisel güvenlik araçları taşımalı, tehlike anında vücudun en zayıf noktalarına (burun, göz, kasık) müdahale etmeyi öğrenmeli ve her zaman farkındalık düzeyi yüksek, önleyici bir tutum sergilemelidir. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İzmir’de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı İzmir'de genç doktorun hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Savaş kimsenin yararına değil
Japonya’da 7.4’lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı Japonya'da 7.4'lük deprem sonrası ilk tsunami dalgası kıyı şeridine ulaştı
TBMM’de 23 Nisan özel oturumu Kurtulmuş’un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler
İstanbullular diken üstünde Çam kese tırtılı böyle görüntülendi İstanbullular diken üstünde! Çam kese tırtılı böyle görüntülendi
Batman’da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü Batman'da yoğun yağış nedeniyle yol çöktü
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış
Netanyahu’dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum Netanyahu'dan tepki çeken görüntü için ilk yorum: Öğrenince şoke oldum
Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu Üreticinin tüm birikimi bir gecede yok oldu
ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti Gerekçesi daha da vahim ABD, Mehmet Metiner’in vize talebini reddetti! Gerekçesi daha da vahim
İstanbul için peş peş uyarı Kuvvetli geliyor İstanbul için peş peş uyarı! Kuvvetli geliyor
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!
Görüntü Marmara’dan Deniz turuncu renge büründü Görüntü Marmara'dan! Deniz turuncu renge büründü

11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
11:07
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan’a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
İran devlet televizyonu iddiayı yalanladı: Pakistan'a hiçbir müzakere heyeti gönderilmedi
10:46
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6’ncı kattan attı
Önce silah sesleri duyuldu sonra kadın kendini 6'ncı kattan attı
10:43
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
9 kişinin katilinin annesiyle ilgili olay iddia: Telefonu öğretmenin yüzüne kapatmış
10:36
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim “Yılın hekimi“ ödülünü almış
Gülistan Doku dosyasında tutuklanan başhekim "Yılın hekimi" ödülünü almış
10:12
Böyle evlat olmaz olsun Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
Böyle evlat olmaz olsun! Hasta yatağındaki babasını böyle darp etti
09:50
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel’in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
Gözaltındaki eski vali Tuncay Sonel'in ilk sözleri: Ben devletin valisiyim, emniyette ifade vermem
09:01
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
Gülistan Doku soruşturmasında eski vali Tuncay Sonel adliyeye sevk edildi
07:38
Görüntüler ortaya çıktı Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
Görüntüler ortaya çıktı! Okul saldırganı olaydan 2 hafta önce annesiyle güzellik merkezine gitmiş
07:06
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
İran-Türkiye hattında 52 gün sonra bir ilk! Meşhed-İstanbul uçak seferi yapılacak
06:51
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
Canlı yayında bir kadını bıçaklayan TikTok fenomeni tutuklandı
06:42
Kerkük’e Türkmen vali seçildi, Türkiye’den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
Kerkük'e Türkmen vali seçildi, Türkiye'den ilk açıklama geldi: Tarihi bir gelişme
06:29
Polonya’dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
Polonya'dan İsrail askerinin skandal hareketine tepki: Kendi rehinelerini bile öldürdüler
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 12:00:14.
