İzmir'de, okul saldırılarına ilişkin paylaşımlarla ilgili 30 gözaltı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İzmir'de, okul saldırılarına ilişkin paylaşımlarla ilgili 30 gözaltı

21.04.2026 11:32  Güncelleme: 11:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki silahlı saldırıların ardından İzmir'de sosyal medyada yanıltıcı bilgi yaydığı iddia edilen 30 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta 2 okulda düzenlenen silahlı saldırıların ardından sanal medyada korku ve panik ile yanıltıcı bilgiyi alenen yaydıkları iddiasıyla İzmir'de 25'i suça sürüklenen çocuk, toplam 30 şüpheli gözaltına alındı.

SAVCILIK, KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerinde bulunan okullara yönelik 14.04.2026 ve 15.04.2026 tarihlerinde gerçekleştirilen silahlı saldırı eylemlerinin ardından, İzmir ili sınırları içerisinde bulunan eğitim kurumlarımızı hedef alan tehdit içerikli sosyal medya paylaşımları ve ihbarlara ilişkin olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Yürütülen çalışmalar kapsamında; kamu düzenini bozabilecek nitelikte, halk arasında korku ve panik yaratmayı amaçlayan tehdit içerikli paylaşımlarda bulunduğu ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaydığı tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu çerçevede, 'Halk Arasında Korku ve Panik Yaratmak Amacıyla Tehdit' ile 'Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma' suçlarından 25 suça sürüklenen çocuk ve 5 yetişkin olmak üzere toplam 30 şüpheli gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Güvenlik, Olaylar, Güncel, İzmir, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2026 11:58:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.