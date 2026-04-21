Gaziantep'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu - Son Dakika
Gaziantep'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu

Gaziantep\'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu
21.04.2026 11:32
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evlenecek bir çift, düğün davetiyesine IBAN ekleyerek dikkat çekti. Davetiyede, “Müsait olamayıp düğünümüze katılamayan misafirlerimiz için” notuyla birlikte banka bilgilerine yer verildi. Sosyal medyada yayılan görüntüler kısa sürede gündem olurken, bazı kullanıcılar uygulamayı pratik buldu, bazıları ise eleştirdi.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evlenecek olan Fatma ve Samet isimli çiftin düğün davetiyesi sosyal medyada gündem oldu. Çiftin davetiyeye eklediği detay ise dikkat çekti.

“KATILAMAYANLAR İÇİN” NOTU

Davetiyede, “Düğün törenimize davetlisiniz” ifadesinin yanı sıra, “Müsait olamayıp, düğünümüze katılamayan misafirlerimiz için” notuyla birlikte bir IBAN numarasına yer verildiği görüldü.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, davetiyeye IBAN eklenmesini farklı açılardan değerlendirdi. Bazı kullanıcılar durumu “pratik” bulurken, bazıları ise eleştirel yorumlarda bulundu.

GAZİANTEP’TE YAŞANDI

İslahiye/Gaziantep ibaresinin yer aldığı davetiyede ayrıca düğünün yemekli olacağı bilgisi de paylaşıldı. Olay kısa sürede sosyal medyada yayılırken, alışılmışın dışındaki davetiye detayı dikkat çekti.

Gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Düğün Gaziantep'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ferhat Aykır Ferhat Aykır:
    Edep sen ne güzel şeysin 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
