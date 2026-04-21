Gaziantep\'te bir çift, düğüne gelemeyecek olanlar için davetiyeye IBAN koydu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde evlenecek olan Fatma ve Samet isimli çiftin düğün davetiyesi sosyal medyada gündem oldu. Çiftin davetiyeye eklediği detay ise dikkat çekti.
Davetiyede, “Düğün törenimize davetlisiniz” ifadesinin yanı sıra, “Müsait olamayıp, düğünümüze katılamayan misafirlerimiz için” notuyla birlikte bir IBAN numarasına yer verildiği görüldü.
Görüntülerin paylaşılmasının ardından çok sayıda kullanıcı, davetiyeye IBAN eklenmesini farklı açılardan değerlendirdi. Bazı kullanıcılar durumu “pratik” bulurken, bazıları ise eleştirel yorumlarda bulundu.
İslahiye/Gaziantep ibaresinin yer aldığı davetiyede ayrıca düğünün yemekli olacağı bilgisi de paylaşıldı. Olay kısa sürede sosyal medyada yayılırken, alışılmışın dışındaki davetiye detayı dikkat çekti.
