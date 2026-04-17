Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısında 4 Çocuk Defnedildi

Önceki gün Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Kerem Erdem Güngör ve Zeynep Kılıç'ın cenazeleri Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarlığa gelen vatandaşlar, öğrencilerin mezarları başında dua okuyup gözyaşı döktü. Geçen yıl yeğenini kaybettiğini söyleyen İsmail Ethem Sarı'nın mezar başına bıraktığı not ise dikkat çekti. Sarı'nın yazdığı notta, 'Sizin yaşınızda bir yeğenim var. Onu da aranıza alın, orada yalnız kalmasın' notu duygulandırdı.

'YAZDIKÇA ACILARININ AZALACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Yazdığı notu mezar üzerine bırakan Sarı, "Üniversiteye hazırlık öğrencisiyim. Bu çocuklarımızı artık bütün milletimiz tanıyor. Bu çocuklarımız unutulmamalı. Bu kardeşlerimizden en fazla 6 yaş büyüğüm. İnsanlığa yakışır bir durum değil. Yazdığım notları okuyamadılar onlar. Onların da hayalleri vardı, farklı farklı düşünceleri vardı. Not defterleri bıraktım dördünün de toprağına. Hepsinin anlayacağı şeyler yazdım onlara. Çok küçükler daha. Çok ağır. Kelimelerle ifade edemiyorum. Buraya bıraktığım not defterine mezarı ziyaret eden herkes bir şeyler yazabilir. Herkes elini vicdanına koysun, ne hissediyorsa onu yazsın. Belki de komik gözüküyor şu anki yaptığım. Sağdan soldan eleştiren de olabilir. Çok zor bir durum olduğu için acılarını paylaşmak istedim" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM MEZARLARI BAŞINDA ZİYARET ETMEK İSTEDİ'

Mezarları ziyarete gelen Yusuf Kartal ise "Çocuklarımızın yakınları değiliz ancak yüreklerimiz dağlandı. Çocuklarımla birlikte mezarlarını ziyaret ettik, dua okuduk. İnsanlık öldü aslında bugün. Çocuklarım çok istediği için geldim. Bu olay benim çocuklarımın da başına gelebilirdi. Milletimizin başı sağ olsun. Olayı duyar duymaz okula gittim" diye konuştu.

Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-KAHRAMANMARAŞ-DHA