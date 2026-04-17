Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısında 4 Çocuk Defnedildi
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısında 4 Çocuk Defnedildi

17.04.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'taki okul saldırısında hayatını kaybeden 4 çocuğun mezarları başında duygusal anlar yaşandı.

KAHRAMANMARAŞ'ta okul saldırısında hayatlarına kaybeden Belinay Nur Boyraz (11), Bayram Nabi Şişik (11) Kerem Erdem Güngör (11) ve Zeynep Kılıç'ın (11) yan yana defnedilen mezarları başında vatandaşlar gözyaşı döktü. Mezarları ziyarete gelen İsmail Ethem Sarı'nın (18), geçen yıl yeğenini kaybettiğini belirterek yazdığı, "Sizin yaşınızda bir yeğenim var. Onu da aranıza alın, orada yalnız kalmasın" notu duygulandırdı.

Önceki gün Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesi'nde eğitim gördüğü Ayser Çalık Ortaokulu'nda İsa Aras Mersinli'nin düzenlediği silahlı saldırıda hayatını kaybeden öğrenciler Belinay Nur Boyraz, Bayram Nabi Şişik, Kerem Erdem Güngör ve Zeynep Kılıç'ın cenazeleri Şeyh Adil Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mezarlığa gelen vatandaşlar, öğrencilerin mezarları başında dua okuyup gözyaşı döktü. Geçen yıl yeğenini kaybettiğini söyleyen İsmail Ethem Sarı'nın mezar başına bıraktığı not ise dikkat çekti. Sarı'nın yazdığı notta, 'Sizin yaşınızda bir yeğenim var. Onu da aranıza alın, orada yalnız kalmasın' notu duygulandırdı.

'YAZDIKÇA ACILARININ AZALACAĞINI DÜŞÜNDÜM'

Yazdığı notu mezar üzerine bırakan Sarı, "Üniversiteye hazırlık öğrencisiyim. Bu çocuklarımızı artık bütün milletimiz tanıyor. Bu çocuklarımız unutulmamalı. Bu kardeşlerimizden en fazla 6 yaş büyüğüm. İnsanlığa yakışır bir durum değil. Yazdığım notları okuyamadılar onlar. Onların da hayalleri vardı, farklı farklı düşünceleri vardı. Not defterleri bıraktım dördünün de toprağına. Hepsinin anlayacağı şeyler yazdım onlara. Çok küçükler daha. Çok ağır. Kelimelerle ifade edemiyorum. Buraya bıraktığım not defterine mezarı ziyaret eden herkes bir şeyler yazabilir. Herkes elini vicdanına koysun, ne hissediyorsa onu yazsın. Belki de komik gözüküyor şu anki yaptığım. Sağdan soldan eleştiren de olabilir. Çok zor bir durum olduğu için acılarını paylaşmak istedim" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIM MEZARLARI BAŞINDA ZİYARET ETMEK İSTEDİ'

Mezarları ziyarete gelen Yusuf Kartal ise "Çocuklarımızın yakınları değiliz ancak yüreklerimiz dağlandı. Çocuklarımla birlikte mezarlarını ziyaret ettik, dua okuduk. İnsanlık öldü aslında bugün. Çocuklarım çok istediği için geldim. Bu olay benim çocuklarımın da başına gelebilirdi. Milletimizin başı sağ olsun. Olayı duyar duymaz okula gittim" diye konuştu.

Haber: Nuray UZATMAZ Kamera: Ahmet ATMACA-KAHRAMANMARAŞ-DHA

Kaynak: DHA

Kahramanmaraş, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
16:32
Fenerbahçe’den okul saldırıları sonrası anlamlı hareket
16:11
Hürmüz Boğazı’nın açıklamasına Trump’tan ilk yorum
16:05
Hürmüz’ün açılmasının ardından piyasalarda hareketlilik İşte petrol ve altında son durum
15:49
Hürmüz Boğazı tamamen açıldı
15:07
Okul saldırıları sonrası tehdit ve eylem çağrısı yapan 411 şahıs gözaltına alındı
14:14
Şanlıurfa’da bir ortaokulda öğretmene bıçaklı saldırı girişimi Zanlı bu kez veli
13:56
Okul saldırısı sonrası tehditler savuran hain tutuklandı Evinden çıkanlara bakın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 16:42:34. #.0.4#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Okul Saldırısında 4 Çocuk Defnedildi
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.