Kahramanmaraş'ta Orman Yangını Söndürüldü

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.
Kumarlı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye hava ve kara araçları ile orman yangını söndürme işçileri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.
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