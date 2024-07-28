Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor. Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor, bölgedekiler de tahliye ediliyor. Dumandan etkilenen orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, jandarma ekipleri ve diğer kamu personelinin yangına koordineli şekilde müdahale ettiklerini söyledi. Bölgedeki 8 evin tahliye edildiğini belirten İnan, yangına havadan 6 helikopter, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü dile getirdi. İnan, bölgeye yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini bildirdi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, 'Yangına 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan personelimizin durumu ise iyiye gidiyor.' diye konuştu. Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yoğun çaba gösteriyor. Bir komando bölüğü, 10 asayiş ile 5 trafik timi ve civardaki güvenlik korucuları da müdahale çalışmalarına destek veriyor. Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara bilgilendirme çalışması yapıyor.

28.07.2024 18:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Suçatı Mahallesi'ndeki Fırnız Mesire Alanı'nına yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yönlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince alevlere 6 helikopter, 2 uçak, 11 arazöz, 4 su tankı, 3 ilk müdahale aracı, bir iş makinesi ve 110 personelle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

Jandarma ekipleri, vatandaşların bölgeye girişine izin vermiyor, bölgedekiler de tahliye ediliyor.

Dumandan etkilenen orman muhafaza memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan İnan, AA muhabirine, jandarma ekipleri ve diğer kamu personelinin yangına koordineli şekilde müdahale ettiklerini söyledi.

Bölgedeki 8 evin tahliye edildiğini belirten İnan, yangına havadan 6 helikopter, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle müdahalenin sürdüğünü dile getirdi.

İnan, bölgeye yangın söndürme uçağı da talep ettiklerini bildirdi.

80 hektar zarar gördü

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Yusuf Karartı, yangın söndürme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Alevlere havadan ve karadan müdahale edildiğini vurgulayan Karartı, "Yangına 6 helikopter, 2 yangın söndürme uçağı ile havadan, arazöz ve iş makineleriyle de karadan müdahale ediyoruz. Şu ana kadar yaklaşık 80 hektar alan zarar gördü. Çalışmalarımız yoğun şekilde sürüyor. Dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılan personelimizin durumu ise iyiye gidiyor." diye konuştu.

Askerler de destek veriyor

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de yangının söndürülmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Bir komando bölüğü, 10 asayiş ile 5 trafik timi ve civardaki güvenlik korucuları da müdahale çalışmalarına destek veriyor.

Jandarma ekipleri, civar köylerdeki muhtarlara bilgilendirme çalışması yapıyor.

Kaynak: AA

Kahramanmaraş, Tuğgeneral, Helikopter, Onikişubat, Jandarma, Komando, trafik, Suçatı, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:23 DEM’li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi DEM'li vekil olimpiyatlardaki LGBT rezilliği savundu, AK Partili Usta ağzının payını verdi
17:55 Site yönetiminden skandal karar Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı Site yönetiminden skandal karar! Haşema ile havuza giren kadın, havuzdan zorla çıkarıldı
17:36 5 ilde orman yangını Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı 5 ilde orman yangını! Ekiplerin zamana karşı yarışı başladı
16:22 Adana, Mersin ve Osmaniye’de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi Adana, Mersin ve Osmaniye'de termometrelere bakan şaştı kaldı, herkes evlerine çekildi
12:05 Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var Dev şirketlerin vergi ödemediği iddiası ortalığı karıştırdı! Hazine ve Maliye Bakanlığından açıklama var
18:08 Real Madrid’in kamp kadrosu açıklandı Arda Güler, ABD’ye gidiyor Real Madrid'in kamp kadrosu açıklandı! Arda Güler, ABD'ye gidiyor
15:45 Transfer listesinin başında o var İşte Jose Mourinho’nun Fenerbahçe’ye istediği dünya yıldızı Transfer listesinin başında o var! İşte Jose Mourinho'nun Fenerbahçe'ye istediği dünya yıldızı
15:40 “Herkesin harcı değil“ diyerek paylaşmıştı PKK sempatizanı için mahkemeden karar "Herkesin harcı değil" diyerek paylaşmıştı! PKK sempatizanı için mahkemeden karar
15:13 Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu Otomobil sürücüsü tartıştığı motosikletli kadını az kalsın öldürüyordu
15:05 Gidişi olaylı olmuştu Burak Yılmaz’dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı Gidişi olaylı olmuştu! Burak Yılmaz'dan çok konuşulacak Beşiktaş itirafı
14:27 İsrail şokta Hizbullah’ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı İsrail şokta! Hizbullah'ın roket saldırısında ölen 12 kişiyi binlerce kişi uğurladı
14:12 Real Madrid gönderecek mi Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi Real Madrid gönderecek mi? Arda Güler için sürpriz transfer gelişmesi
14:10 Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti Uyuşturucu bağımlısı içki satamayacağını söyleyen esnafı katletti
13:07 Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar Çaldıkları telefonu geri vermek için 4 bin TL istediler, ihbara giden polise baltayla saldırdılar
12:16 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz’ın bonservis bedelini belirledi Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın bonservis bedelini belirledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2024 19:08:47. #1.11#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale Ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement