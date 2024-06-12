Kahramanmaraş'ta Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı

Kahramanmaraş Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını duyurdu. Valilik, artan hava sıcaklıkları ve orman yangınlarına neden olan kusurlu davranışlar sebebiyle bu kararı aldıklarını belirtti. Açıklamada, piknik ve mesire alanları gibi belirli bölgelerde faaliyetlerin serbest olduğu ancak ormanlık alanlarda ateş yakmanın, mangal kullanmanın ve nargile içmenin kesinlikle yasak olduğu vurgulandı. Ayrıca, denetimlerin sürekli olarak yapılacağı ve yasağı ihlal edenlere işlem uygulanacağı da ifade edildi.

12.06.2024 17:53
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Kahramanmaraş Valiliği, kentteki ormanlık alanlara girişlerin 31 Ekim'e kadar yasaklandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yaz mevsimiyle hava sıcaklıklarında görülen artışlar, ormanlık alanda yoğunlaşan insan ve araç hareketliliğiyle kasten ya da kusurlu davranışlar neticesinde orman yangınlarının meydana gelebileceğinin değerlendirildiği bildirildi.

İl sınırları içerisindeki piknik ve mesire alanları, tabiat parkları, korular, parklar ve eko turizm alanlarında piknik, spor ve yürüyüş gibi faaliyetlerde bulunulmasının serbest, söz konusu alanların dışındaki ormanlık alanlarda ise mangal yakamak, tüp kullanmak, nargile içmek gibi ateş yakılarak gerçekleştirilen faaliyetlerin kesinlikle yasak olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan mahallelerde anız, bağ bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği gibi nedenlerle ağaç, dal ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaktır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır. Enerji nakil hatlarının yapım ve bakımı ile ilgili kuruluşlar enerji hatlarının özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır. Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır."

Açıklamada ayrıca, bölgede denetimlerin aralıksız sürdürüleceği ve yasağı ihlal edenler hakkında işlem uygulanacağı aktarıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Ormanlık Alanlara Girişler Yasaklandı - Son Dakika

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