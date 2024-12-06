Kahramanmaraş'ta Polis Tatbikatı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Polis Tatbikatı

Polis, muhtemel toplumsal olaylara müdahale için tatbikat düzenlendi, ekipler başarılı performans sergiledi.

06.12.2024 13:46
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Kahramanmaraş'ta polis ekiplerince toplumsal olaylara müdahale tatbikatı yapıldı.

Kahramanmaraş Şehirlerarası Otogarı yanında gerçekleştirilen tatbikata, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube müdürlüklerine bağlı personeller ile emniyet müdür yardımcıları ve şube müdürleri katıldı.

Muhtemel toplumsal olaylara karşı önlem planlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen tatbikat, ekiplerin eğitim gösterisiyle başladı.

Tatbikatta, senaryo gereği bir grup basın açıklamasının ardından izinsiz gösteri yaptı. Kanunsuz olarak toplanan, ateş yakan ve barikat kuran gruba çevik kuvvet ekipleri müdahale etti. TOMA'nın da kullanıldığı tatbikatta göstericiler gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, gazetecilere, tatbikatın başarılı ve profesyonelce hazırlandığını söyledi.

Gökduman, personelin dönem boyunca aldığı toplumsal olaylara müdahale eğitimlerinin sahaya yansımasını gördüklerini, ekiplerin aldığı eğitimi başarı bir şekilde icra ettiğini görmenin sevindirici olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Polis Tatbikatı - Son Dakika

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