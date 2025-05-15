Kahramanmaraş\'ta Sopalı Kavga: 1 Ölü, 6 Sanık Yargılanıyor

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde, "su isteme" nedeniyle çıkan sopalı kavgada Mesut Kazancı'nın (29) hayatını kaybetmesine ilişkin 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına başlandı.

Kahramanmaraş 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı, tutuksuz sanıklar V.D. ve A.H. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Diğer tutuksuz sanıklardan Y.Ü. duruşmaya bulunduğu şehirden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, H.D. ve E.N. ise duruşmaya katılmadı.

Duruşmada savunmasını yapan sanık Irmalı, pişman olduğunu ifade ederek "Mesut Kazancı su istemek için iş yerine geldi ve E.N'den su istedi. Sonra ikili tartışmaya başladı. Daha sonra ikisi iş yerine girdi ve V.D. ile A.H. olaya müdahil oldu. Ben dışarıdaydım ve olayı gördüm. Mesut'u içeride dövdüler. Daha sonra Mesut, dışarı çıktı, eline aldığı hortum ile bana vurdu. Ben de yerde bulduğum sopa ile Mesut'a vurdum. Mesut yere düştü ve hareketsiz bir şekilde kaldı. Daha sonra ambulansı aradık ve sağlık ekiplerine yardım ettim." ifadelerini kullandı.

Diğer sanıklar da üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek beraat talebinde bulundu.

Mesut Kazancı'nın eşi Sena ve annesi Gül Kazancı da sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, tüm sanıkların cezalandırılmalarını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına, olay gününe ait 112 kayıtlarının çıkarılmasına, Mesut Kazancı'nın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenmesine karar vererek, duruşmayı 26 Eylül'e erteledi.

Olay

Yavuz Selim Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde 6 Eylül 2024'te iki kişi arasında çıkan tartışma, sopalı kavgaya dönüşmüş, kavga sırasında Mesut Kazancı aldığı sopa darbeleriyle ağır yaralanmış ve kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu sanık Gül Ahmet Irmalı ile tutuksuz sanıklar E.N, A.H, V.D ve Y.Ü. hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, tutuksuz sanık H.D. hakkında ise "suç delillerini yok etme" suçundan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.