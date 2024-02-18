Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen yaralı çakal kurtarıldı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen yaralı çakal kurtarıldı

Kahramanmaraş\'ta sulama kanalına düşen yaralı çakal kurtarıldı

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde sulama kanalına düşen yaralı çakal, duyarlı vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından tedavi edilen çakal, iyileştikten sonra doğaya bırakılacak.

18.02.2024 22:43
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Kahramanmaraş'ta sulama kanalına düşen yaralı çakal kurtarıldı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş kırsalında sulama kanalına düşen yaralı çakal kurtarıldı.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahalle sınırları içerisinde yer alan TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü) arazisindeki sulama kanalına düşen çakal, çevredeki duyarlı vatandaşlar tarafından çıkartıldı.

İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralı olarak kurtardıkları çakalın ilk muayenesini yapmak üzere, Doğa korumaya ait istasyona götürüldü.

Burada bir süre tedavi altına alınan çakal iyileşmesinin ardından doğaya bırakılacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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