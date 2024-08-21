Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.
H.B. idaresindeki 46 ADH 445 plakalı hafif ticari araç, Batı Çevreyolu üzerinde seyrederken Boğaziçi Mahallesi mevkisinde refüjü aşarak karşı şeride geçti.
Araç, karşı yönden gelen O.G. yönetimindeki 46 ABD 771 plakalı otomobile çarptı.
Kazada sürücüler ile araçlardaki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta trafik kazası: 6 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?