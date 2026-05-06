Kahramanmaraş’ta Uyuşturucu Operasyonu

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu ile 54 bin 600 doldurulmuş makaron ve 50 bin boş makaron ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğeri hakkında da adli işlem başlatıldı.