 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı Mahallesi'nde durdurdukları bir otomobilde C.T ve H.K'nın üst aramasında uyuşturucu ve seri numarası silinmiş tabanca ele geçirdi. Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda M.H'nin adresine de operasyon düzenleyen ekipler, burada da uyuşturucu ve seri numarası silinmiş tabanca buldu. Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı
06.01.2024 - 17:47,
Abone Ol

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Elmalı Mahallesi'nde plakası ve sürücüsü açıklanmayan bir otomobili durdurdu.

Otomobilde bulunan C.T ve H.K'nın üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile seri numarası silinmiş tabanca ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadesi doğrultusunda M.H'nin adresine de operasyon düzenleyen ekipler, buradaki aramada bir miktar uyuşturucu ve seri numarası silinmiş tabanca ele geçirdi.

Gözaltına alınan söz konusu 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Kahramanmaraş, Dulkadiroğlu, Güvenlik, Uyuşturucu, Gözaltı, Operasyon, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika


17:25
Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32
Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05
Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01
Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53
Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37
6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34
Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar

Son Dakika
17:25 Büyük aşk bitti mi? Devrim Özkan ve Torreira birbirini takipten çıktı
16:32 Taraftarı heyecan bastı! Fenerbahçe eski yıldızını geri getiriyor
16:05 Halit Ergenç, Ayla Algan'ın cenazesinde gözyaşlarına hakim olamadı
16:01 Diyanet İşleri Başkanlığı, Volkan Konak hakkında suç duyurusunda bulundu
15:53 Gökhan Özoğuz, Kızı Ayşe ile ilk kez filmde rol alacak
15:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Blinken'in buluşmasına Bakan Fidan'ın bakışları damga vurdu
15:37 6 maçtır aynı senaryo! Volkan Demirel'in Hatayspor'u resmen galibiyeti unuttu
15:34 Akaryakıt istasyonunda yıkadıkları sucukları tostçulara satmışlar
15:29 Doç. Dr. Tuna Pehlivanoğlu "Skolyoz hastalığı tarih oldu" diyerek mucize ameliyatı anlattı
15:02 Önce İzmir sonra Malatya sallandı! 4.2 ve 4 büyüklüğündeki depremler korkuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 18:08:46. #1.13#
SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement