Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı, adreslerde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Son Dakika › Güncel › Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?