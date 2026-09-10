Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheliden 8'i tutuklandı

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 6 bin 191 sentetik ecza hapı ile yaklaşık 75 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.