Kahramanmaraş\'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu

Kahramanmaraş'ta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu madde satışı yapan veya kullanan şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda C.Ö, H.S.O. ve M.F.K. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada bir miktar esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.