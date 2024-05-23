Kahramanmaraş'ta Vatandaşlar Trafik Kazalarına Karşı Eylem Yaptı - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Vatandaşlar Trafik Kazalarına Karşı Eylem Yaptı

Kahramanmaraş\'ta Vatandaşlar Trafik Kazalarına Karşı Eylem Yaptı

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde sık sık trafik kazalarının yaşanmasından dolayı özel bir hastane, banka personelleri ve vatandaşlar tarafından eylem gerçekleştirildi. Grup, sinyalizasyon ve üst geçit talepleriyle yaya güvenliğine dikkat çekti.

23.05.2024 19:29
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Kahramanmaraş'ta, vatandaşlar Gaziantep kara yolu üzerinde sık sık trafik kazasının yaşanmasından dolayı eylem yaptı.

Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu üzerinde toplanan özel bir hastanenin çalışanları, banka personelleri ve vatandaşlar, "yaşam yayanın, yol yayanın" şeklinde slogan attı.

Grup adına konuşan Uzman Doktor Zekeriya Büyükdereli, sinyalizasyon ve üst geçit olmadığı için bölgede sürekli trafik kazasının yaşandığını söyledi.

Hastane, banka ve oturum alanına yakın çevre yolunda yoğun yaya geçişi olduğunu anlatan Büyükdereli, "Bu karayolunda haftada birden fazla ölümlü veya yaralanmalı trafik kazası meydana geliyor. Karayoluna sinyalizasyon sistemi kurulması veya üst geçit yapılması için talebimiz oldu. Bizler sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz ama insanlar canlı gelebilirse. Burada alınacak basit önlemlerle kazaların ve ölümlerin önüne geçilebileceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Açıklamanın ardından grup, polis ekiplerince durdurulan ve önlem alınan yolda yolun karşısına geçerek yaya önceliğine dikkati çekti.

Kaynak: AA

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