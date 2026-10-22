Kahramanmaraş'ta yangında 1998 hektarlık alana 1 milyondan fazla fidan dikilecek - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta yangında 1998 hektarlık alana 1 milyondan fazla fidan dikilecek

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Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, 2025'teki yangında zarar gören 1998 hektarlık alandaki çalışmaları inceledi. Sahada 150 binin üzerinde fidan çukuru hazırlandığı ve 1 milyondan fazla fidanın dikileceği belirtildi.

Kahramanmaraş'ta 2025 yılında orman yangınından etkilenen 1998 hektarlık alana 1 milyondan fazla fidan dikilecek.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürü Fazıl Cabaroğlu, Çamlıbel ve Çakırdere mahallelerindeki yangın sahalarında yürütülen çalışmaları inceledi.

Geçen yıl 3 gün süren yangında zarar gören alanda tespit çalışmalarının tamamlandığını belirten Cabaroğlu, yanan ağaçların satışının yapılarak ekonomiye kazandırıldığını, şimdi ise sahanın yeniden yeşillendirilmesine odaklandıklarını söyledi.

Dikim sezonuna yetişmek için hazırlık çalışmalarının yoğun şekilde sürdürüldüğünü ifade eden Cabaroğlu, sahada 31 iş makinesinin yaklaşık 45 gündür günlük 8 ila 10 saat çalıştığını belirtti.

Çalışmalar kapsamında yaklaşık 12 bin saatlik iş gücü öngördüklerini aktaran Cabaroğlu, "Çalışmalar tamamlandığında burada yaklaşık 1 milyon 500 bin metre uzunluğunda teras oluşturmuş olacağız. Çalışmalarımızın yüzde 90'ı tamamlandı. Ayrıca 150 binin üzerinde fidan çukuru hazırladık. Şimdi fidanlarımızın nakliyesine başlayacağız." dedi.

Bölgede kızılçamın yanı sıra yerleşim yerlerinin ihtiyaçları da dikkate alınarak gelir getirici alıç, ıhlamur ve ceviz gibi türlerin de dikileceğini anlatan Cabaroğlu, "Burada 1 milyonun üzerinde fidanı toprakla buluşturacağız. İnşallah alanımız en kısa sürede yeniden yeşil örtüsüne kavuşacak." diye konuştu.

Yangının elektrik hattından kaynaklandığını belirten Cabaroğlu, olayla ilgili hukuki sürecin devam ettiğini ifade etti.

Cabaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Burada yaklaşık 600 milyon lira civarında bir tazminat bedeli öngörülüyor. Ağaçlar yandığında tamamen yok olmuyor, yalnızca değer kaybına uğruyor. Ancak buradaki ağaçlar hayatiyetini kaybettiği için sahadan uzaklaştırılmak zorunda. Her alanın kendine özgü özellikleri ve bir hesaplama yöntemi var."

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yangında 1998 hektarlık alana 1 milyondan fazla fidan dikilecek - Son Dakika
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