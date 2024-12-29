Kahramanmaraş\'ta Yıkım Devam Ediyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde, 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar gören binaların yıkımı sürüyor.
Pazarcık ve Elbistan merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde ağır hasar gören kent merkezindeki binaların yıkım işlemine ekiplerce devam ediliyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı Yamaçtepe Mahallesi'ndeki 10 katlı Zümrüt Apartmanı, kontrollü şekilde yıkıldı.
Çıkan molozlar kamyonlara yüklenerek enkaz döküm sahasına taşındı.
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