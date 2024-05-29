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Kahramanmaraş'ta yıkım oranı yüzde 95 ulaştı

KAHRAMANMARAŞ - Asrın felaketi 6 Şubat depremleri sonrası Kahramanmaraş'ta hasar alıp yıkım kararı verilen yerlerin yanı sıra rezerv alanlardaki konut ve iş yerlerinde devam eden yıkım oranı yüzde 95 seviyesine ulaştı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bir yıkı işlemleri devam ediyor. Bir taraftan kalıcı konutların tamamlanıp teslim edilmesi ve devam eden inşaat çalışmalarının yanı sıra, bir taraftan da ağır hasarlı ve rezerv alanlarda bulunan binalarda yıkım çalışmaları sürüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen yıkım işlemleri yüzde 95 seviyesine ulaştı. İl geneli devam eden yıkımlar sonrası moloz yığınlarının kaldırılması için Japonya fonundan Kahramanmaraş'a 2.4 milyon dolar destek gelmişti. Şehrin son durumu ise dron ile görüntülendi. Azerbaycan Bulvarı ve Trabzon Bulvarı ile şehir merkezinde devam eden inşaat çalışmaları gözlemlendi. Şehir merkezindeki eski yapılar da yerinde dönüşüm ve kentsel tasarım çalışmaları ile yıkılıyor. Yusuflar Mahallesi'nde yıkıma metruk binalardan başlanırken il genelinde döküm sahalarına taşınan yaklaşık 6 milyon metreküp molozun geri dönüşümü sağlanacak.

Fatih Kuruçay, "Allah razı olsun yerinde gerekenler yapılıyor. Bu metruk evler boştu boş gezenler gelip burada bizlere rahatsızlık veriyorlardı. Çoğu evimiz sağlam ancak yıkılıp yeni evlerin yapılacak olması bizleri sevindiriyor" dedi.

Selahattin Gökdeniz, "Mahallemizde kentsel dönüşüm ve yerinde dönüşü çalışmaları ile yıkımlar başladı. Bizim mahallemizde çökmüş bir yol var buranın da elden geçmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

(HLL-FKE-HA-Y)