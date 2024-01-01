Kahramanmaraş\'ta Yılbaşı Huzur ve Güven Uygulaması Gerçekleştirildi

??????? Kahramanmaraş'ta polis ve jandarmanın katılımıyla "Yılbaşı Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi.

Valilik tarafından alınan yılbaşı tedbirleri kapsamında, Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven ortamında girmeleri amacıyla halkın yoğun bulunduğu caddeler, eğlence yerleri gibi çeşitli noktalarda denetimlerini artırdı.

Kentte, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 1665, İl Jandarma Komutanlığına bağlı 1400 personel denetimlere katılıyor.

Uygulama noktalarında araçları durduran ekipler, kontrolün ardından araçlardaki ailelerin çocuklarına oyuncak ve çeşitli hediyeler verdi.

Yaya devriyeler ise Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü gerçekleştiriyor.