Kahramanmaraş\'ta Zincir Kahve Dükkanına Saldırı: 1 Şüpheli Yakalandı

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Kahramanmaraş Valiliği, kentte bir alışveriş merkezinin altındaki zincir kahve dükkanına 2 kişi tarafından pompalı tüfek ve taşla saldırıldığını, saldırganlardan 1'inin yakalandığını bildirdi.

Kahramanmaraş Valiliğinden, zincir kahve dükkanına yapılan saldırıya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, saat 16.30 sıralarında Piazza AVM altında faaliyette bulunan Kahramanmaraş Starbucks isimli iş yerine pompalı tüfekle ateş açıldığı ve taş atıldığı belirtildi.

YAKALANAN ŞAHSIN 42 SUÇ KAYDI VAR

İlk incelemelerde, saldırganların belirtilen iş yerine ilk önce taş attıkları ardından pompalı tüfekle ateş açtıklarının tespit edildiği kaydedilen açıklamada, şu bilgiler yer aldı:

"Olay yerinde 3 adet boş kartuş bulunmuştur. Herhangi bir vatandaşımızın yaralanmadığı olayda işyerinde maddi zarar tespit edilmiştir. Olayın şüphelilerinden 1 şahıs yakalanmış, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Yakalanan şahsın yağma, gasp, kasten yaralama ve uyuşturucu kullanma gibi 42 farklı suç kaydı olduğu anlaşılmıştır."