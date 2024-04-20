Kahramanmaraş'taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor - Son Dakika
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Kahramanmaraş'taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor

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Kahramanmaraş'ta bulunan bir yolda iki günde bir trafik kazası meydana geliyor. Bölge esnafı, kazaların sürücü hataları ya da yolun durumuyla ilgili olduğunu belirtiyor. Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu üzerinde sık sık trafik kazaları yaşanıyor. Esnaf, sürücülerin hızlı seyir halindeyken virajlarda kaza yaptığını ve yolun dar olmasının da kazalara neden olduğunu ifade ediyor. Esnaf, önlem alınması gerektiğini vurgulayarak trafik kontrolünün artırılmasını talep ediyor.

20.04.2024 11:46
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Kahramanmaraş'taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bulunan bir yolda iki günde bir trafik kazası oluyor. Bölge esnafı kazaların sürücü hataları ya da yoldan kaynaklandığını ifade ediyor.

Kahramanmaraş Kuzey Çevre Yolu güzergahında bulunan bölge hemen hemen her gün trafik kazaları ile gündeme geliyor. Sürücülerin trafikte süratle ilerlerken böyleye geldiği anda virajın da etkisiyle kazaya karıştıklarını söyleyen esnaf, yol ve sürücü kaynaklı kazaların arttığını, yola önlem alınmasını istediklerini söyledi.

Esnaf Emre Çakır, Düzensiz park ve yolun biraz dar olmasından dolayı insanlar sıkıntı çekiyor ve kazaya karışıyor" dedi.

Esnaf Ümit Çam, "Bu bölgede trafik kontrolünün çok olması lazım" diye konuştu.

Esnaf Halil Nane ise "İki gün önce yine kaza oldu. İki günde bir kaza oluyor. Sürekli kaza oluyor burada" dedi.

Kahramanmaraş\'taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Kahramanmaraş'taki bu yolda iki günde bir trafik kazası oluyor - Son Dakika

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