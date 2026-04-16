Kahramanmaraş'taki Okul Saldırısı Uluslararası Basında... "Okul Saldırılarının Nadir Görüldüğü Türkiye'de Son İki Günde İki Saldırı"

16.04.2026 11:25
(ANKARA) - Kahramanmaraş'taki 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısı uluslararası basında da yer aldı. Haberlerde bir gün önce de Şanlıurfa'da düzenlenen saldırı hatırlatılarak, Türkiye'de okul saldırılarının alışılmadık olduğu ancak son olayların bu algıyı sorgulatmaya başladığı yorumları yapıldı.

Reuters, CNN, AFP ve Al Jazeera gibi önde gelen uluslararası medya kuruluşları, Kahramanmaraş'taki 9 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısına haberlerinde geniş yer ayırdı. Haberlerde, yaşananlar ve resmi açıklamalar aktarılırken, silah edinmeye ilişkin yasal prosedür, güvenlik önlemleri ve kamuoyunda oluşan sorulara da yer verildi.

Reuters: İki günde iki okul saldırısı

İngiltere merkezli Reuters, haberinde saldırının Türkiye'de iki gün içinde yaşanan ikinci okul saldırısı olduğuna dikkati çekti. Ajans, Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin "terör olayı değil, bireysel bir eylem" olduğu yönündeki açıklamasına yer verdi.

Reuters, ayrıca "Okul saldırıları Türkiye'de oldukça nadir görülür. Türkiye'de silah yasaları genel olarak sıkıdır; yalnızca 21 yaşını doldurmuş ve ruhsat sahibi olan bireylerin silah bulundurmasına izin verilir. Ancak buna rağmen, özellikle birçok güvenlik görevlisinin silah taşıma ve sahip olma yetkisi nedeniyle ülkede silahlar yaygın durumdadır" ifadelerini kullandı.

AFP: Okul saldırıları toplumda kaygıya yol açtı

Fransız haber ajansı AFP, saldırının yalnızca güvenlik boyutuna değil, aynı zamanda eğitimciler ve toplum nezdinde yarattığı endişe ve tepkilere de odaklandı. Ajans haberde, saldırı sırasında öğrencilerin camlardan atlayarak kaçmaya çalıştığını ve okul çevresinde kaotik anlar yaşandığını kaydetti.

AFP, görgü tanıklarının ve velilerin ifadelerine yer vererek olayın yarattığı travmayı öne çıkardı ayrıca Ankara'da öğretmen sendikalarının Milli Eğitim Bakanlığı önünde protesto düzenlediğini  belirttii. AFP, Cmhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin saldırıya ilişkin açıklamalarının yanı sıra CHP lideri Özgür Özel'in "Bu noktada, okullardaki şiddetin artık münferit olaylarla açıklanamayacağı açıkça ortadadır... Bu mesele, giderek büyüyen ve derinleşen bir güvenlik zafiyetine dönüşmüştür" ifadelerini de aktardı.

CNN: Türkiye'de okul saldırıları nadir görülür

ABD merkezli CNN de, haberinde saldırının Türkiye'de iki gün içinde yaşanan ikinci okul saldırısı olduğuna dikkati çekti. Haberde, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer'in açıklamalarına yer verildi ve saldırganın olayın ardından intihar ettiği bilgisi de yer aldı. Haberde, "Son saldırı dalgasından önce, Türkiye'de okul saldırılarına nadiren rastlanıyordu" ifadesi kullanıldı.

CNN ayrıca Adalet Bakanlığı'nın "soruşturmanın selameti" gerekçesiyle olaya ilişkin yayın yasağı getirdiğini, soruşturma kapsamında yedi savcının görevlendirildiğini de bildirdi.

Al Jazeera: Yanıtsız kalan çok sayıda soru var

Katar merkezli Al Jazeera, haberinde saldırının Türkiye'de iki gün içinde yaşanan ikinci okul saldırısı olduğu kaydedildi. Al Jazeera, yetkililerin açıklamalarına yer vererek saldırganın babasına ait olduğu değerlendirilen silahları çantasında okula getirdiğini ve iki sınıfa girerek rastgele ateş açtığını bildirdi.

Al Jazeera son saldırıların ardından kamuoyunun gündeminde, "Bu genç çocuk babasının silahlarına nasıl erişti?", "Yetkililer zaten sıkı olan silah denetimini daha da güçlendirecek mi" gibi çok sayıda soru olduğunu ifade etti.

Kaynak: ANKA

