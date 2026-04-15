Kahramanmaraş'taki Saldırıdan 11 Yaralı Taburcu Edildi
Kahramanmaraş'taki Saldırıdan 11 Yaralı Taburcu Edildi

15.04.2026 22:45
Bakan Memişoğlu, okulda meydana gelen silahlı saldırıda 11 yaralının taburcu olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralananlardan 11'inin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, 9 hastanın tedavisinin ise sürdüğünü bildirdi.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş'ta bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda yaralanan vatandaşlarımızdan 11'i tedavilerinin ardından taburcu edildi, 9 hastamızın tedavisi ise hastanelerimizde titizlikle devam ediyor." ifadelerine yer verdi.

Bakan Memişoğlu, olayda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kaynak: AA

23:51
Maraş saldırganı, 6 kişinin katilini profil fotoğrafı yapmış
23:32
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında hayatını kaybeden 9 kişinin kimliği belli oldu
23:25
Kahramanmaraş’taki silahlı saldırı anını sosyal medyada paylaşan 2 kişi gözaltına alındı
22:32
Kahramanmaraş’taki saldırının ardından provokatörlerden korkunç paylaşımlar 591 hesap hakkında inceleme
22:23
Senato reddetti Trump, İran’ı istediği gibi vurabilecek
22:16
Maraş’ta 9 kişiyi öldüren okul saldırganını öğretmeni anlattı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2026 00:15:07.
