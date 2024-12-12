Kahramanmaraş'taki Suriyeliler Ülkelerine Dönmek İçin Heyecanlı

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Kahramanmaraş'taki Suriyeliler, ülkelerine dönmek için sabırsızlanıyor

KAHRAMANMARAŞ - Suriye'de Esed rejiminin sona ermesinin ardından, Kahramanmaraş'ta yaşayan Suriyeliler, ülkelerine dönmek için heyecanla beklediklerini ifade etti.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yaşayan Suriyeliler, Suriye'deki Baas rejiminin sona ermesi ve Esed'in ülkeden kaçmasına sevinci sürüyor. Kahramanmaraşlı vatandaşlar ise Suriye'deki savaşın sona ermesinden memnun olduklarını, ancak Suriyelilerin artık ülkelerine dönmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye'de kendilerini güvende hissettiklerini belirten Suriyeliler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türk halkına minnettarlıklarını dile getirdi.

Akçakoyunlu Mahallesi sakinleirnden Cuma Avanda, "Suriye savaşı sona erdi, artık Suriyeliler de rahatladı. Kendi ülkelerine dönmeleri en doğrusu," şeklinde konuştu.

Suriyeli Hüsem Kaddah, "Türkiye'de çok iyi karşılandık, burada hayatımızı devam ettirebildik. Ancak ülkemize dönme hayaliyle yaşıyoruz. Şimdi bu hayalimiz gerçek oluyor" dedi.

Halid Dibo, "10 yıl kaldık bize karşı çok güzel hizmetler yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk halkına teşekkürler birkaç aya gideceğiz" diye konuştu.