Kahramanmaraş\'taki Yangın Kontrol Altında

(ANKARA) - Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde çıkan yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Kahramanmaraş Onikişubat'ta çıkan yangına ilişkin X hesabından açıklama yapan OGM şunları kaydetti:
"Kahramanmaraş Onikişubat'ta meydana gelen yangın kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız devam ediyor."
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