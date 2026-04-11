Kahramanmaraş Tanıtım Günleri İstanbul'da Yoğun Katılımla Başladı

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş Valiliği, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası ve Kahramanmaraş Dernekler Federasyonu (MARAŞFED) iş birliğiyle İstanbul'da düzenlenen Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'nin açılış töreni Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Törene Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, MARAŞFED Başkanı Cuma Köse, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, katılımcılara Kahramanmaraş tanıtım videosu izletildi ve halk oyunları gösterisi büyük beğeni topladı.

MARAŞFED Başkanı Cuma Köse, açılış konuşmasında Kahramanmaraş'ın köklü geçmişine ve kültürel zenginliğine vurgu yaparak, şehrin tarihi birikimini geleceğe taşıdığını belirtti. AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül, etkinliğin sadece bir şehir tanıtımı değil, bir ruhu hissetmek olduğunu ifade etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Kahramanmaraş'ın Türkiye için taşıdığı değeri ve gönüllerdeki özel yerini dile getirdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, etkinliğin bir tanıtım faaliyetinden öte gönül köprüsü olduğunu vurgulayarak, İstanbul ile Kahramanmaraş arasında kültür ve kardeşlik bağı kurulduğunu söyledi. 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, deprem sonrası yeniden inşa sürecine dikkat çekerek, Kahramanmaraş'ın ayağa kalktığını belirtti. İstanbul Valisi Davut Gül, Kahramanmaraş'ın dayanışma ruhu ve küllerinden yeniden doğuşuna vurgu yaptı. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat da Kahramanmaraş'ın çok yönlü zenginliklerini övdü.

Protokol konuşmalarının ardından kurdele kesilerek Kahramanmaraş Tanıtım Günleri'nin resmi açılışı yapıldı. Açılış sonrasında Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve beraberindeki heyet, alanda kurulan stantları ziyaret ederek Kahramanmaraş'a özgü ürünler, el sanatları ve gastronomik lezzetler hakkında bilgi aldı.